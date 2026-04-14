Donald Trump contro Papa Leone, tutte le sparate dal presidente dalla Groenlandia alla moglie di Macron

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Gli attacchi di Donald Trump a Papa Leone XIV sono solo gli ultimi di una lunga serie di dichiarazioni polemiche che il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato dall’inizio del suo mandato su leader stranieri e più in generale sulla politica estera. Quasi nessuno di questi insulti e di queste minacce è però stato seguito da azioni reali.

Gli attacchi di Trump a Papa Leone XIV

Nei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha duramente attaccato Papa Leone XIV, che ha invocato, come spesso fanno i pontefici, la pace in Medio Oriente.

Trump ha accusato il Papa di essere “debole con i criminali” e di volere che l’Iran abbia una bomba atomica, per poi condividere sul proprio profilo Truth Social un’immagine generata con l’IA che lo dipingeva come Gesù intento a curare un malato.

ANSA

L’immagine è poi stata rimossa, ma la Santa Sede ha risposto con durezza alle parole del presidente degli Stati Uniti.

“Continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra” ha dichiarato il pontefice, mentre Trump ha affermato che non si scuserà.

Le “sparate” di Trump sulla politica estera

Quello a Papa Leone XIV non è il primo attacco di Trump a un leader straniero di un Paese che dovrebbe essere alleato degli Stati Uniti.

Il primo è stato quello a Zelensky, durante la conferenza stampa dopo il primo incontro tra i due dall’inizio del nuovo mandato.

Seguirono le uscite contro il presidente del Sudafrica Ramaphosa, accusato senza prove di assecondare il “genocidio dei bianchi” nel Paese.

Attacchi meno gravi alla première dame francese Brigitte Macron, accusata di “trattare male il marito” e al primo ministro britannico Keir Starmer: “Non è certo Winston Chirchill” aveva detto Trump.

Ci sono poi le dichiarazioni contro interi Paesi. Dalle minacce di invadere la Groenlandia, nazione del Regno di Danimarca e parte della Nato, a quelle di genocidio nei confronti dell’Iran, con l’ormai celebre “questa notte un’intera civiltà verrà cancellata”.

Minacce e Taco

Nonostante i diversi attacchi, quasi nessuna di queste affermazioni ha portato a conseguenze reali in politica estera. Trump non ha attaccato l’Iran nella “notte delle centrali e dei ponti“, né ha tentato di invadere la Groenlandia.

Le conseguenze peggiori le hanno subite i Paesi sudamericani, con il sequestro del presidente venezuelano Maduro, sostituiti dalla sua vice, e il blocco navale del petrolio verso Cuba, recentemente sospeso per far attraccare una petroliera russa.

Per descrivere questo atteggiamento, originariamente relativo ai dazi, il giornalista del Financial Times Robert Armstrong ha coniato l’acronimo Taco, Trump Always Chickens Out, traducibile con “Trump, alla fine, si tira sempre indietro”.