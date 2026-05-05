Donald Trump contro Papa Leone XIV, "mette in pericolo cattolici, accetta che l'Iran abbia arma nucleare"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Donald Trump ha accusato Papa Leone XIV di favorire le ambizioni nucleari dell’Iran e di minacciare la sicurezza dei fedeli cattolici. L’attacco è avvenuto prima dell’incontro tra il Segretario di Stato Marco Rubio e il Pontefice, volto a normalizzare i rapporti istituzionali tra Washington e il Vaticano. La Santa Sede continua a mantenere una linea contraria al riarmo.

L’attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV

Il presidente statunitense Donald Trump ha rivolto nuove critiche a Papa Leone XIV nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione Salem News Channel. Secondo il presidente americano, il Pontefice starebbe mettendo in pericolo molti cattolici e altre persone con le proprie posizioni internazionali.

Trump ha suggerito che, per il capo della Chiesa Cattolica, sarebbe accettabile che l’Iran ottenga un’arma nucleare. Il presidente ha inoltre ribadito la sua sfiducia nei confronti dei sondaggi nazionali, che indicano un supporto del 32% per il conflitto in corso.

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Trump ha definito tali rilevazioni come contraffatte, sostenendo che l’elettorato approverebbe l’intervento se venisse presentato come necessario per proteggere il Paese. Il Tycoon ha poi accusato il Pontefice di agire in modo inadeguato rispetto alle minacce globali.

I rapporti tra Casa Bianca e Vaticano

Le tensioni tra l’amministrazione Trump e il Vaticano si sono acuite in vista della visita ufficiale del Segretario di Stato Marco Rubio alla Santa Sede. L’ambasciatore Brian Burch ha dichiarato alla Reuters che l’incontro di giovedì sarà l’occasione per un dialogo autentico e una conversazione franca.

Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, ha osservato che la missione di Rubio mira a raffreddare la retorica bellicista. Rubio, essendo un cattolico praticante, viene visto come un possibile ponte simbolico tra la Casa Bianca e i fedeli preoccupati.

In passato, Trump aveva già attaccato Leone XIV su Truth Social, definendolo debole sulla sicurezza e inadatto alla politica estera. Il presidente ha sostenuto che il Pontefice debba la sua elezione esclusivamente alla necessità della Chiesa di gestire i rapporti con gli Stati Uniti.

La risposta di Parolin

A stretto giro, in occasione delle celebrazioni per i 70 anni di Casa sollievo della sofferenza, il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ha risposto alle parole del presidente americano in modo laconico: “Il Papa ha già risposto, io non aggiungerei nulla”.

“Il Pontefice ha dato una risposta molto, molto cristiana dicendo che lui sta facendo quello che il suo ruolo esige e cioè di predicare la pace – ha poi aggiunto Parolin – Che questo possa piacere o non possa piacere è un discorso, capiamo che non tutti sono sulla stessa linea; però diciamo che quella è la risposta del Papa”.

Salvini si schiera col Papa

Matteo Salvini, leader della Lega, citato da LaPresse ha nuovamente difeso Leone XIV.

A margine della cerimonia della demolizione di Palazzo Fienga a Torre Annunziata, il ministro ha sottolineato che “il Papa non non si discute, si ascolta”, aggiungendo che “siamo e rimarremo amici e alleati degli Stati uniti, a prescindere da questo o quel malinteso, da questo o quel presidente. Sicuramente attaccare il Santo Padre non serve a nulla e non risolve alcun problema”.

La crisi in Iran e la minaccia nucleare

Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran è giunto alla sua decima settimana, influenzando pesantemente i mercati energetici globali. Il regime di Teheran ha bloccato lo Stretto di Hormuz, interrompendo il transito delle petroliere e causando un rialzo del greggio. L’amministrazione americana prosegue con l’operazione “Project Freedom” per tentare di ripristinare la navigazione commerciale.

Papa Leone XIV ha risposto indirettamente alle critiche invocando ripetutamente un mondo libero dalla minaccia nucleare. In un videomessaggio del 5 marzo, il Pontefice ha esortato le nazioni a rinunciare alle armi e a scegliere la via della diplomazia. La Santa Sede ha chiesto ai leader mondiali di abbandonare i progetti di morte e di interrompere la corsa agli armamenti.

Il Vaticano ha ribadito che l’impegno per la sicurezza globale deve passare attraverso un incontro rispettoso e un dialogo sincero. Leone XIV ha esortato i capi di Stato a sedersi al tavolo della mediazione anziché a quello del riarmo.