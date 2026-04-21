Donald Trump criticato dai Maga per la guerra in Iran, teoria del complotto sull'attentato a Butler: "Farsa"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un influente podcater statunitense sostenitore di Trump, Tim Dillon, ha detto di ritenere che l’attentato a cui il presidente statunitense è scampato durante la campagna elettorale fosse una messa in scena. È un segnale del calo della popolarità di Trump che sta continuando a peggiorare anche a causa della guerra in Iran. I Repubblicani rischiano ora di perdere sia la Camera sia il Senato alle elezioni di metà mandato.

La teoria del complotto sull’attentato a Trump

L’attentato a Trump risale al 13 luglio 2024, durante un comizio per la campagna elettorale per le elezioni presidenziali a Butler, in Pennsylvania.

Trump fu colpito di striscio all’orecchio da un proiettile sparato da un tetto di un edificio vicino da Thomas Matthew Crooks, ragazzo allora 21enne, poi ucciso dal Secret Service.

“Credo che fosse tutta una farsa” ha detto Dillon nel suo podcast, facendo eco ad alcune teorie del complotto emerse tra gli oppositori di Trump subito dopo il fatto.

Secondo le ricostruzioni balistiche, per come si è svolto l’attentato, è impossibile che il colpo sia stato sparato appositamente per ferire di striscio Trump senza ucciderlo.

Chi è Tim Dillon

Dillon è una voce importante tra i sostenitori di Trump. È un comico con un podcast molto popolare negli Usa, che è stato strumentale alla vittoria dei Repubblicani nel 2024.

Si definisce “centrista” e fa parte di quei podcaster che vogliono dare l’idea di essere equidistanti dai due partiti, ma che sostengono Trump come scelta più ragionevole.

Una posizione simile a quella di Joe Rogan, il podcaster più famoso degli Usa, che ha avuto un ruolo importante nel diffondere le posizioni di Trump come più ragionevoli di quelle dei Democratici, soprattutto tra i giovani uomini.

Trump sta andando molto male nei sondaggi

La “defezione” di Dillon ha sobillato la base Maga di Trump, ma non è del tutto sorprendente. I sondaggi mostrano infatti che la popolarità del presidente è ai minimi storici.

Solo il 37% dei cittadini approva l’operato di Trump, un dato mai visto a un anno e mezzo dall’inizio di una presidenza. Un sentimento che si riflette anche sulle previsioni per le elezioni di metà mandato.

A novembre, infatti, gli Stati Uniti rinnoveranno tutta la Camera e un terzo del Senato. I Repubblicani davano già per scontato di perdere la maggioranza dei Rappresentanti, ma erano quasi sicuri che avrebbero mantenuto quella dei Senatori.

Gli ultimi sondaggi, però, mostrano che i Democratici potrebbero vincere anche in roccaforti repubblicane come l’Alaska e addirittura il Texas, prendendo il controllo dell’intero Congresso.

Le dure accuse a Trump sul mancato accordo con l’Iran

Una delle ragioni della scarsa popolarità di Trump è la sua gestione della politica estera, soprattutto della guerra in Iran. La Cnn ha pubblicato un duro editoriale a riguardo, dal titolo “L’accordo con l’Iran era vicino, poi Trump ha iniziato a postare sui social”.

Il riferimento è ai post su Truth Social con cui Trump ha annunciato più volte il raggiungimento di accordi con l’Iran e varie concessioni sul nucleare da parte di Teheran.

Questi post avrebbero infastidito i negoziatori iraniani, facendo di conseguenza saltare ogni possibilità di dialogo.