Donald Trump crolla nei sondaggi, solo il 37% degli americani lo promuove: pesano economia e guerra in Iran
Sondaggio Nbc News: solo il 37% degli americani approva l'operato di Donald Trump. Pesano l'inflazione record e la gestione della guerra in Iran
Il secondo mandato di Donald Trump attraversa il momento di massima difficoltà nei consensi. Secondo l’ultimo sondaggio Nbc News, pubblicato il 19 aprile, la popolarità del presidente è crollata ai minimi storici: solo il 37% degli americani approva il suo operato, mentre il 63% esprime un giudizio negativo. Il dato riflette una profonda insoddisfazione dei cittadini, convinti per i due terzi (66%) che il Paese stia procedendo nella direzione sbagliata.
- I motivi del crollo: economia e guerra
- Crepe nella base repubblicana
- Immigrazione e riforme elettorali
I motivi del crollo: economia e guerra
La sfiducia degli elettori si concentra su due fronti critici che hanno caratterizzato i primi mesi di questo secondo mandato:
- Inflazione e costo della vita: L’economia resta la preoccupazione principale per il 29% del campione. In particolare, il 68% degli americani boccia la gestione del carovita. Il prezzo della benzina è percepito come un problema serio da quasi due terzi delle famiglie, colpendo soprattutto i lavoratori dipendenti e le fasce meno abbienti.
- Il conflitto in Iran: La gestione della guerra è contestata dal 66% degli intervistati. Nonostante l’annuncio di una tregua temporanea il 7 aprile, l’opinione pubblica resta scettica: il 61% degli adulti ritiene che gli Stati Uniti non debbano intraprendere ulteriori azioni militari, una percentuale che sale al 74% tra i giovani sotto i 30 anni.
Crepe nella base repubblicana
Sebbene il sostegno all’interno del GOP rimanga molto solido (83%), si iniziano a intravedere i primi segnali di cedimento.
Rispetto all’inizio dell’anno, l’approvazione tra i repubblicani è scesa di 4 punti, e la quota di chi approva “fortemente” l’operato di Trump è calata dal 58% al 52%.
Un dato significativo riguarda la guerra: il 26% dei repubblicani disapprova la gestione del conflitto, una percentuale più alta rispetto a quella di chi contesta l’operato generale del presidente (17%).
Immigrazione e riforme elettorali
In questo scenario di generale calo, si registrano lievi segnali positivi su temi specifici:
- Sicurezza dei confini: L’approvazione sulla gestione dell’immigrazione è risalita al 44% (+4 punti rispetto a febbraio). Il cambio ai vertici del Dipartimento della Sicurezza Interna sembra aver parzialmente mitigato le critiche seguite ai tragici fatti in Minnesota di inizio anno.
- Leggi elettorali: Trump incassa un ampio sostegno trasversale sulla richiesta di documenti d’identità con foto per votare (approvata dal 75% degli americani). Il 61% dei favorevoli ritiene inoltre che tali documenti debbano contenere la prova della cittadinanza statunitense.
Questi risultati pongono una seria sfida per i Repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato, con il presidente chiamato a invertire la rotta su inflazione e politica estera per recuperare il consenso perduto.