Donald Trump dà degli "stupidi" a Putin e Zelensky a Davos, poi l'errore sull'incontro col presidente ucraino

Nel mucchio di “stupidi” additati da Trump ci sono anche Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Il presidente degli Stati Uniti non ha risparmiato nessuno nel suo intervento al World Economic Forum di Davos, in cui ha affrontato tutti i dossier più scottanti presenti sul tavolo dello Studio Ovale. Tra questi ha parlato della guerra tra Russia e Ucraina, finendo per offendere l’intelligenza dei due capi di stato per il mancato accordo di pace, mentre veniva corretto da Kiev sull’incontro con il presidente ucraino.

La guerra in Ucraina

Nel suo lungo discorso dal palco della kermesse svizzera, Donald Trump ha definito il conflitto in Ucraina “un bagno di sangue“, la guerra peggiore “dalla Seconda guerra mondiale”, dichiarando come soltanto nell’ultimo mese siano morti circa 30mila soldati delle forze armate di Kiev.

“Questa guerra deve finire, è l’unica cosa che mi interessa” ha poi aggiunto, precisando però come spetti all’Europa risolvere la crisi e non agli Stati Uniti.

Trump dà degli “stupidi” a Putin e Zelensky

Intervistato dal presidente del World Economic Forum, Borge Brende, Trump non ha usato giri di parole, arrivando a dare degli “stupidi” ai leader di Russia e Ucraina: “Fra Putin e Zelensky c’è un odio tremendo ma cercheremo di arrivare a un accordo di pace perché la vogliono tutti” ha dichiarato, dicendo che “se non fanno la pace sono stupidi”, ma aggiungendo di non voler offendere nessuno.

“Una volta Putin vuole la pace e non la vuole Zelensky e l’altro volta invece il contrario. Ma credo che arriveremo a una pace perché se non fanno la pace sono degli stupidi, ma non lo sono” sono state le parole del presidente Usa.

La correzione di Kiev sull’incontro con Zelensky

Durante il discorso di Trump a Davos, inoltre, il capo della Casa Bianca ha parlato anche dell’incontro con Volodymyr Zelensky in programma nella stessa giornata.

Circostanza smentita però dal consigliere per le comunicazioni della presidenza ucraina, che parlando alla stampa di Kiev ha riferito che il leader si trova nella capitale ucraina.

Come riportato dall’agenzia di stampa Axios, citando un funzionario ucraino, il bilaterale tra Zelensky e Trump sarebbe fissato a Davos nella giornata di giovedì 22 gennaio, prima che gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner vadano a Mosca per incontrare Vladimir Putin.

Lo stesso presidente Usa si è corretto davanti ai giornalisti al termine del suo intervento, confermando il vertice.