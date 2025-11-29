Donald Trump dà della "stupida" alla giornalista Nancy Cordes di CBS News, nuovo caso alla Casa Bianca

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Donald Trump ha nuovamente insultato una giornalista. Questa volta la vittima dell’aggressione verbale, da parte del presidente degli Stati Uniti, è stata la giornalista di CBS News Nancy Cordes. Il tycoon si è rivolto alla donna dandole della “stupida” durante una conferenza stampa nello Studio Ovale. Una decina di giorni fa l’inquilino della Casa Bianca aveva detto a un’altra giornalista: “Stai zitta, cicciona”.

L’insulto di Trump a Nancy Cordes

Donald Trump ha attaccato verbalmente Nancy Cordes per aver messo in dubbio le sue accuse contro l’amministrazione Biden riguardo all’ingresso negli Stati Uniti dell’uomo che ha sparato a Washington.

Il 27 novembre è morto un membro della Guardia Nazionale dopo essere stato colpito vicino alla Casa Bianca in un’imboscata che, secondo gli investigatori, sarebbe stata compiuta da un cittadino afghano.

Il presidente Usa Donald Trump

Il presidente degli Usa ha attribuito la responsabilità all’amministrazione Biden, sostenendo che abbia fallito nei controlli sull’immigrazione, e ha ordinato una revisione generale dei casi di asilo.

La giornalista di CBS News ha citato un rapporto dell’Ispettorato generale del Dipartimento di Giustizia che indicava che gli afgani arrivati negli Stati Uniti erano stati sottoposti a controlli del Dipartimento per la Sicurezza Interna e dell’FBI. La reporter ha quindi chiesto perché Trump continuasse a dare la colpa alla precedente amministrazione.

“Perché l’hanno fatto entrare. Sei stupida? Sei una persona stupida?”, ha risposto il presidente degli Usa.

“Perché sono arrivati su un aereo insieme ad altre migliaia di persone che non dovrebbero essere qui. E tu fai queste domande solo perché sei una persona stupida“, ha ribadito il tycoon.

L’attacco a una giornalista del New York Times

Qualche giorno fa, il 26 novembre, l’inquilino della Casa Bianca si era invece scagliato contro l’autrice di un articolo sul New York Times in cui si parlava di un decadimento fisico del presidente americano.

“Chi ha scritto la storia, Katie Rogers, incaricata di scrivere solo cose brutte su di me, è una giornalista di terza grado che è brutta, sia dentro sia fuori”, ha scritto Trump sul social Truth.

Il precedente contro un’altra giornalista

Il presidente degli Stati Uniti ha sempre usato un linguaggio colorito, ma negli ultimi tempi sembra non avere più limiti nei riguardi della stampa e, in particolare delle giornaliste.

Il 18 novembre ha fatto molto discutere la frase rivolta a un’inviata di Bloomberg che aveva posto a Trump una domanda sul caso Epstein.

“Quiet, quiet piggy”, sono le parole con cui l’inquilino della Casa Bianca ha azzittito la giornalista. Tradotto letteralmente significa: “Zitta, zitta, porcellina” o meglio “cicciona”.

Secondo quanto riportato da diversi media Usa, la vicenda sarebbe avvenuta a bordo dell’Air Force One.