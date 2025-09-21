Donald Trump deluso da Putin, l'accusa all’Europa: “La smettano di comprare petrolio dalla Russia”

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nel corso di un recente intervento a Mount Vernon, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato gli ultimi eventi relativi alla guerra in Ucraina, dicendosi “deluso da Putin”. Il tycoon ha inoltre lanciato una lieve accusa all’Europa, esortandola a smetterla di comprare petrolio dalla Russia.

Donald Trump “deluso da Putin”

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente ribadito la sua delusione.

“Sono deluso da Putin”, ha infatti ripetuto nel corso del suo intervento a Mount Vernon, trasmesso da Fox News in TV. Trump ha inoltre ammesso di aver inizialmente pensato che il conflitto tra Russia e Ucraina fosse più semplice da fermare.

Trump e Putin nel corso dell’incontro ufficiale dello scorso 15 agosto

Il tycoon ha affermato che immaginava uno stop alla guerra più semplice da ottenere, anche grazie al “buon rapporto” da lui intrattenuto col presidente russo.

Ma il Presidente americano è comunque convinto che il conflitto avrà fine a breve: “In un modo o nell’altro ce la faremo” ha affermato.

La critica all’Europa: “La smettano di comprare petrolio russo”

La chiave per porre fine alla guerra in Ucraina, secondo Donald Trump, è rappresentata da un’ulteriore discesa del prezzo del petrolio.

Per questo, il Presidente statunitense ha chiamato in causa l’Europa.

“Gli europei stanno comprando petrolio dalla Russia, cosa che non dovrebbe accadere, giusto?”, ha chiesto Trump all’ambasciatore Usa alla Nato, Matt Whitaker, che era presente all’evento di Mount Vernon.

“Devono smettere di comprare il petrolio dalla Russia”, ha proseguito il Presidente, rivolgendosi all’ambasciatore.

Sulla base aerea in Afghanistan: “La rivogliamo”

Nel corso dell’evento a Mount Vernon, la stampa ha chiesto a Donald Trump aggiornamenti sulla base aerea di Bagram.

“Stiamo parlando con l’Afghanistan e la rivogliamo. La rivogliamo subito”, ha risposto il Presidente ai giornalisti.

La base di Bagram era stata lasciata dagli americani nel 2021, prima del ritorno al potere dei talebani. Ma Trump sarebbe già al lavoro per riottenerla.

Aveva già infatti annunciato sul suo social media Truth che “se l’Afghanistan non restituirà la base aerea di Bagram a chi l’ha costruita, gli Stati Uniti, accadranno cose brutte”.