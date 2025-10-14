Donald Trump dice a Giorgia Meloni davanti al mondo che è "bellissima" e promuove il suo libro

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha definito “bellissima” Giorgia Meloni davanti a tutto il mondo, a margine della firma degli accordi di pace per Gaza. Non solo: il capo della Casa Bianca ha anche promosso il libro della premier italiana “Io sono Giorgia: le mie radici, i miei principi” sul social network Truth. La prefazione dell’edizione inglese del libro è di Donald Trump jr.

Cosa ha detto Donald Trump su Giorgia Meloni

Durante le sue dichiarazioni ai giornalisti in occasione della firma degli accordi di pace per Gaza, Donald Trump ha chiamato in causa Giorgia Meloni, scherzando con lei e facendole i complimenti.

Il presidente degli Stati Uniti d’America ha detto: “Abbiamo qui una giovane donna. Non mi sarebbe permesso, perché negli Stati Uniti, se dici a una donna che è bella, la tua carriera politica è finita, ma io correrò il rischio: è una donna giovane e bellissima“.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il numero uno degli Stati Uniti d’America Donald Trump.

Rivolto a Giorgia Meloni che era dietro di lui, sorridente, Trump ha poi aggiunto: “Non ti offenderai se ti dico che sei bellissima, vero? Perché lo sei. Grazie per essere qui, lo apprezziamo”.

Il presidente Usa ha concluso così: “Voleva essere qui, è incredibile. In Italia è una politica di grande successo”.

Donald Trump promuove il libro di Giorgia Meloni

Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump non si è limitato a fare i complimenti a Giorgia Meloni. Il capo della Casa Bianca, infatti, ha promosso il libro della premier italiana sul social network Truth.

Il suo messaggio: “Giorgia Meloni, la GRANDE premier d’Italia, ha scritto un nuovo libro: ‘Io sono Giorgia: le mie radici, i miei principi‘. Giorgia sta facendo un lavoro incredibile per il meraviglioso popolo italiano e questo libro esplora il suo percorso di fede, famiglia e amore per la patria, che le ha dato la saggezza e il coraggio necessari per servire la sua nazione e rendere orgoglioso il suo popolo. È un’ispirazione per tutti. Acquista la tua copia oggi stesso!”.

La prefazione dell’edizione inglese del libro di Giorgia Meloni porta la firma di Donald Trump Jr.

Le parole di Erdogan su Giorgia Meloni

Anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha rivolto alcune parole a Giorgia Meloni a margine del vertice di Sharm el-Sheik. Il siparietto ha fatto il giro del web.

Erdogan ha scherzato con la premier italiana: “Sta benissimo. Devo farla smettere di fumare“.

Giorgia Meloni ha risposto: “Lo so, lo so. Non voglio uccidere nessuno”.