Donald Trump e Gianni Infantino, la strana coppia dei Mondiali 2026 tra geopolitica, visti e soft power

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

I Mondiali 2026 non saranno soltanto il più grande torneo di calcio mai organizzato, con 48 nazionali partecipanti e tre Paesi ospitanti. Saranno anche un banco di prova geopolitico per due stretti alfieri del soft power dell’Occidente: gli Stati Uniti di Donald Trump e per la Fifa di Gianni Infantino. Dietro le immagini degli stadi pieni e delle stelle del calcio planetario si è cementata la relazione sempre più stretta tra il presidente americano e il numero uno della federazione internazionale. Una relazione fatta di tratti oscuri e di affari miliardari, ma anche di opportunità di politica internazionale specialmente nel Golfo Persico.

Quando Infantino premiò Trump come “uomo di pace”

Alcuni forse l’hanno rimosso, ma a dicembre 2025 Gianni Infantino ha assegnato a Donald Trump il Fifa Peace Prize, un surrogato sportivo del Premio Nobel per la Pace, poco dopo la decisione del Comitato norvegese di non insignire il presidente americano come lui invece aveva dichiarato di aspettarsi.

Una mossa di totale deferenza, entrata nel mirino del Comitato Etico della Fifa (controllato “da remoto” però dallo stesso Infantino). Il presidente della Federcalcio globale divenne oggetto di indagini a seguito di una denuncia presentata da FairSquare, organizzazione impegnata nella tutela dei diritti umani.

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A Infantino venivano contestate almeno quattro presunte violazioni delle norme sulla neutralità politica. Alla fine nulla di fatto, come prevedibile. “Questo è ciò che vogliamo da un leader. Lei, signor presidente, potrà sempre contare sul mio sostegno”, disse Infantino a Trump in quell’occasione.

I rapporti fra Donald Trump e Gianni Infantino

Negli ultimi anni Gianni Infantino ha costruito un rapporto diretto con diversi leader mondiali, ma quello con Donald Trump è senza dubbio il più celebrato a livello mediatico e il più efficace dal punto di vista del potenziale geopolitico.

Il presidente della Fifa ha partecipato a eventi organizzati dall’amministrazione statunitense e ha più volte elogiato il ruolo degli Stati Uniti come centro del calcio mondiale emergente.

Il tycoon, dal canto suo, ha compreso il valore strategico del torneo. I Mondiali 2026 rappresentano uno degli eventi più seguiti del pianeta e costituiscono un’occasione unica per proiettare l’immagine degli Stati Uniti a livello globale. Specie in un periodo di profonda stanchezza imperiale e di crisi della narrazione democratico-occidentale.

Per Infantino, invece, Washington è diventata un partner fondamentale. La Fifa ha trasferito parte delle proprie attività operative negli Stati Uniti e vede nel mercato americano una delle principali fonti di crescita economica del calcio internazionale.

L’intesa tra i due leader nasce dunque da un interesse reciproco: da una parte la Federcalcio mondiale cerca stabilità politica, investimenti e visibilità; dall’altra Trump vede nel calcio un primario strumento di influenza internazionale. Oltre che di “copertura” per affari più ampi tra federazioni sportive e, dunque, tra nazioni.

Mondiali 2026, un affare miliardario

Dietro ogni evento mondiale di questo calibro, c’è sempre una questione di soldi. Se da un lato gli Stati Uniti, in quanto impero, utilizzano l’economia come mero strumento per perseguire la potenza, dall’altro la vena affaristica di Trump punta su denaro e benefit per curare le relazioni internazionali.

Risultato: la Fifa incasserà oltre 9,5 miliardi di dollari per l’organizzazione del primo Mondiale di calcio a 48 squadre e giocato in tre Paesi. Un accordo da capogiro, se si considerano anche solo i diritti televisivi delle 104 partite totali venduti a centinaia di emittenti in giro per il globo.

Dal punto di vista politico, Infantino rappresenta per Trump un tramite sicuro e affidabile coi Paesi arabi, attualmente assai contrariati dalla guerra scatenata contro l’Iran e fortemente danneggiati a livello infrastrutturale e di percezione di sicurezza da parte di residenti, turisti e lavoratori.

Infantino come tramite per Trump coi Paesi arabi

Da meta della finanza e del lusso internazionali, le monarchie del Golfo hanno perso gran parte di ciò che avevano costruito fisicamente e simbolicamente negli ultimi due decenni. Gli Accordi di Abramo con Israele, promossi dagli Usa, sono più in difficoltà che mai e questo è un problema per Washington.

L’importanza del calcio nel mondo arabo come leva economica e di soft power, e in particolare tra sauditi ed emiratini, è ormai conclamata. Gianni Infantino si configura dunque come anello di congiunzione naturale fra l’amministrazione Trump e i Paesi del Golfo.

Non è un caso che “the king of soccer” abbia spostato il quartier generale della Fifa dalla Svizzera alla Trump Tower. E che, allo stesso modo, abbia inserito la figlia di Donald Trump Ivanka nel consiglio d’amministrazione di un progetto educativo da 100 milioni di dollari, in parte finanziato proprio dalla vendita dei biglietti dei Mondiali 2026.

Senza dimenticare il primo Mondiale per Club organizzato dalla federazione nel 2025 proprio negli Stati Uniti, con tanto di trofeo originale regalato al tycoon ed esposto alla Casa Bianca.