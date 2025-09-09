Donald Trump e il presunto biglietto d'auguri per il compleanno a Jeffrey Epstein, spunta il disegno sessista

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il famigerato biglietto d’auguri sessista di Trump a Epstein è infine saltato fuori. Nonostante la smentita del presidente Usa e la causa al Wall Street Journal che per primo ne aveva rivelato l’esistenza, è stata diffusa la lettera inviata dal tycoon per il 50esimo compleanno del finanziere, morto suicida in carcere nel 2019 prima di essere processato per traffico sessuale di minorenni. La Casa Bianca ha ribadito che si tratta di un falso e ha negato che la firma sul biglietto sia quella di Trump.

Il biglietto di auguri

Il biglietto di auguri è scritto all’interno di una sagoma tratteggiata a mano di una donna nuda, con quella che sembra essere la firma di Trump a disegnare i peli pubici.

La lettera risalente al 2003 contiene un dialogo immaginario tra Donald Trump e Jeffrey Epstein, che recita così:

Il libro del compleanno di Jeffrey Epstein

Il biglietto fa parte di una raccolta di lettere consegnate a Epstein per il suo 50esimo compleanno, che secondo il Washington Post è tra i documenti esaminati nelle prime indagini del dipartimento di Giustizia sul finanziere e la complice Ghislaine Maxwell, l’imprenditrice condannata a 20 anni di carcere per adescamento di minori e altri reati connessi al traffico sessuale dell’ex compagno.

Il disegno attribuito a Trump era stato descritto a luglio, ma finora mai pubblicato. Ottenuto dai membri del Committee on Oversight and Government Reform, la principale commissione d’inchiesta del Congresso che sta indagando sul caso Epstein, è stato rivelato dai deputati democratici.

“ECCOLO: abbiamo ricevuto il biglietto di auguri di Trump a Jeffrey Epstein che il Presidente ha detto non esistere”, si legge nel post su X della minoranza democratica della Commissione con cui è stata divulgata la lettera.

“Abbiamo la lettera a Epstein che Trump ha detto che non esisteva. È il momento che la Casa Bianca metta fine all’insabbiamento delle carte su Epstein”, ha detto il deputato della commissione, Robert Garcia.

Le smentite di Donald Trump

Da quando il Wall Street Journal ha raccontato del biglietto a luglio, Donald Trump ha continuato a negarne l’esistenza, bollandola come bufala e dichiarando di non disegnare, oltre a fare causa per diffamazione al quotidiano.

In seguito alla divulgazione della lettera, il vice dello staff per le comunicazioni della Casa Bianca, Taylor Budowich, ha affermato in un post su X che la sigla nel disegno non è di Trump, confrontandola con una serie di immagini delle firme recenti del presidente Usa.

La portavoce Karoline Leavitt ha aggiunto che la storia del biglietto osceno è “falsa” e ha affermato che il team legale di Trump “continuerà a perseguire con determinazione il contenzioso” contro il Wall Street Journal.