Donald Trump e il presunto piano ombra Usa sulla sicurezza per allontanare l'Italia e Giorgia Meloni dall'Ue

La rivista americana Defense One avrebbe visionato una versione inedita della strategia di sicurezza nazionale stilata dall’amministrazione Trump. Uno dei passaggi più discussi sarebbe quello relativo all’obiettivo da parte degli Stati Uniti di allontanare Italia, Austria e Polonia dall’Unione Europea. Per farlo, si punterebbe ad una maggiore collaborazione con questi Paesi ritenuti ideologicamente allineati con gli Stati Uniti.

La strategia degli Stati Uniti

Il documento visionato dalla rivista Defense One sarebbe una versione inedita e più completa della nuova Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Nel documento, si invocherebbe la fine di una “NATO in continua espansione”.

Inoltre, si fisserebbe come obiettivo quello di “rendere l’Europa di nuovo grande”

La Strategia partirebbe dal presupposto che l’Europa sta affrontando la “cancellazione della civiltà”.

Il motivo sono le politiche sull’immigrazione e della “censura della libertà di parola”.

L’obiettivo di allontanare l’Italia dall’Unione Europea

Per questo nel documento ci sarebbe specificato che gli Stati Uniti avrebbero dovuto concentrare le relazioni con determinati Paesi.

Nell’elenco ci sarebbero Austria, Ungheria, Italia e Polonia.

Con questi Paesi ci sarebbe l’invito a “collaborare di più con l’obiettivo di allontanarli dall’Unione Europea”.

“Dovremmo sostenere i partiti, i movimenti e le figure intellettuali e culturali che cercano la sovranità e la preservazione/restauro dei tradizionali stili di vita europei pur rimanendo filoamericani”, affermerebbe il documento visionato da Defense One.

La smentita della Casa Bianca e l’apprezzamento per Giorgia Meloni

Dopo la pubblicazione del presunto documento completo della Strategia di sicurezza nazionale, la Casa Bianca ha smentito questa versione.

“Non esiste altra versione alternativa, privata o classificata” ha chiarito la vice-portavoce della Casa Bianca Anna Kelly.

Ha inoltre aggiunto che “il presidente Trump è trasparente, ha messo la firma su una Strategia di sicurezza nazionale che dà chiare indicazioni al governo Usa di eseguire i principi e le priorità che ha definito…altre cosiddette “versioni” vengono fatte uscire da persone lontane dal presidente che…non hanno idea di quello che dicono”.

Resta l’apprezzamento per l’Italia e per Giorgia Meloni, in crollo verticale negli ultimi sondaggi politici.

Sulla premier, il portavoce del dipartimento di Stato al Corriere della Sera ha dichiarato: “Ci sono un paio di governi in Europa che hanno avuto il coraggio di contrastare la narrazione prevalente, le bugie sull’apertura radicale dei confini e la premier Meloni è una di essi, con il premier Orban e alcuni amici in Polonia. Sappiamo che l’Italia sta iniziando a fare passi concreti per affrontare la crisi migratoria da sé. Pensiamo sia un grande modello per altri Paesi europei”, le sue parole.

Un forum intergovernativo

Nello stesso documento è presente come obiettivo quello di creare un nuovo forum intergovernativo che non sia limitato dai requisiti del G7.

La strategia prevederebbe il coinvolgimento di cinque Paesi, definiti Core 5, Stati Uniti, Cina, Russia, India e Giappone

Questo gruppo si riunirebbe regolarmente, come fa il G7, per vertici tematici.

Le linee guida del documento pubblicato

Il documento pubblicato che contiene la Strategia di sicurezza nazionale illustra linee guida degli Stati Uniti sullo scenario geopolitico internazionale.

È presente anche un monito verso l’Europa e la sua civiltà che “rischiano l’estinzione entro 20 anni” sganciando gli Stati Uniti dal ruolo guida della Nato.

L’obiettivo è quello di essere sempre meno determinante nella difesa dell’Europa.