Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Donald Trump è tornato a giocare con l’AI, pubblicando sul suo social Truth un video in cui imita le pubblicità dei prodotti farmaceutici. Nel filmato si presenta nei panni di medico e fa apparire alcune star di Hollywood, presentandole come pazienti affetti da “Trump derangement syndrome”, ossia la “sindrome da disordine da Trump”. Come cura consiglia di bere Diet Coke.

Donald Trump contro le star di Hollywood: il video realizzato con l’AI

Nel video ironico, l’inquilino della Casa Bianca afferma che la “Trump derangement syndrome” colpisce chi lo critica in maniera accesa.

Diverse le star hollywoodiane attaccate dal presidente Usa. Nel mirino del tycoon sono finiti Whoopi Goldberg, Edward Northon, Robert De Niro e Julia Roberts.

ANSA

Il “dottor Trump” ha un piano terapeutico per questi attori; piano che illustra nel video: “La terapia è semplice: spegnete le fake news, recitate le vostre preghiere e, se vi sentite ansiosi, bevete semplicemente una Diet Coke come me”.

“Vedrete una differenza notevole nella vostra vita”, conclude il presidente.

Trump criticato per la frase sui figli

Nelle scorse ore Trump ha fatto discutere anche per una frase sui suoi figli pronunciata all’inaugurazione della Roosevelt Presidential Library a Medora, in North Dakota.

“E ora, mentre vedo i miei due bellissimi figli seduti lì – ha dichiarato – penso che darò un riconoscimento a me stesso e uno a loro, e faremo una cosa a tre. Va bene? Darò loro la Medaglia d’Onore del Congresso per qualcosa per il loro genio”. Il passaggio in cui parla di “una cosa a tre” è quello che da molti è stato ritenuto di cattivo gusto.

Il dialogo di Trump con l’AI Roosevelt

Durante la visita alla biblioteca, Trump ha anche interagito con una rappresentazione di Roosevelt realizzata tramite intelligenza artificiale.

In particolare ha chiesto all’AI se considerasse il Canale di Panama il suo più grande risultato. “Beh, beh. In quel preciso momento, sì. Il canale rappresenta senza dubbio una delle mie battaglie più orgogliose”, la risposta fornita dalla rappresentazione virtuale.