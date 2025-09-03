Donald Trump e la fake news sulla morte, il tycoon zittisce tutti e cita Biden: la replica e l'attacco

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Donald Trump reagisce con noncuranza alle voci che lo davano per morto, ma non perde occasione per attaccare i media e lanciare una frecciata a Joe Biden. Rispondendo a una domanda in conferenza, dopo giorni lontano dalle telecamere, il presidente Usa ha detto di non aver fatto caso alla notizia della sua scomparsa circolata per ore sui social, tra ricondivisioni e teorie del complotto.

Il trend sulla morte di Trump

La bufala sulla morte di Donald Trump ha fatto capolino sulla piattaforma X tra venerdì 29 e sabato 30 agosto, diventando virale in tutto il mondo con gli hashtag “Trump dead” e “Trumpisdead”, in italiano “Trump è morto“. Una notizia priva di alcun fondamento, che eppure ha continuato a rimbalzare approfittando dell’assenza del tycoon dalla scena pubblica e si è diffusa in modo incontrollato nei motori di ricerca.

A scatenare la corsa impazzita alle informazioni sulla salute del presidente Usa è stata una dichiarazione travisata del suo vice, JD Vance, che in un’intervista del 27 agosto affermava di essere pronto a prendere posto nello Studio Ovale “se Dio non voglia, accadrà una terribile tragedia” a Donald Trump.

La risposta di Trump

Tornato in pubblico con una conferenza stampa alla Casa Bianca, il tycoon ha risposto di non aver visto cosa è accaduto ma di averlo “sentito dire”, perché molto impegnato negli ultimi giorni.

“È una specie di follia – ha detto sembrando ignaro – La scorsa settimana ho fatto molte conferenze stampa, sono andate tutte benissimo. Non ho fatto niente per due giorni e hanno iniziato a dire ‘c’è qualcosa che non va’. Biden non faceva nulla per mesi e andava tutto bene… – ha aggiunto tra le risate del suo staff – Non lo si vedeva per mesi e nessuno ha mai detto che c’era qualcosa che non andava in lui, ma sappiamo che non era in gran forma”

Donald Trump durante la conferenza stampa nello studio ovale

L’attacco ai media

Oltre a non perdere l’occasione di mandare una stoccata al predecessore, Trump non ha mancato di attaccare anche i media.

"Ho fatto un'intervista durata circa un'ora, ho partecipato a programmi, ho fatto post su Truth. Sono stato molto attivo nel weekend del Labor Day, nel mio golf club ho visto molte persone. È una fake news: i media si sono chiesti 'starà bene?', ma me n'ero semplicemente andato… sono così poco credibili…"