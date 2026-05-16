Donald Trump e la lettera a Vance su "cosa fare se mi uccidono", la profezia sull'omicidio del presidente Usa

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Donald Trump avrebbe lasciato una lettera segreta nello Studio Ovale indirizzata al vicepresidente J.D. Vance. Il documento conterrebbe istruzioni su cosa fare in caso di morte o incapacità del presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo è emersa anche una sorta di profezia di Joe Rogan, noto podcaster e opinionista di destra, secondo cui Trumpo sarebbe nel mirino delle grandi compagnie petrolifere: “Lo faranno fuori”.

La lettera segreta di Trump a Vance

Il cassetto della scrivania dello Studio Ovale tradizionalmente contiene un messaggio di auguri che il presidente uscente lascia al suo successore.

Stavolta invece quel cassetto contiene una lettera segreta lasciata dal presidente Usa Donald Trump al suo vice e numero due, J. D. Vance.

La missiva contiene indicazioni su cosa fare e come procedere in caso di morte del tycoon.

Chi ha svelato la lettera

A rivelarne l’esistenza non è stata una persona qualunque ma il capo dell’antiterrorismo dell’amministrazione americana, Sebastian Gorka.

“C’è una lettera nel cassetto del Resolute Desk, indirizzata al vice presidente, nel caso in cui dovesse accadergli qualcosa”, ha detto nel corso del podcast Pod Force One alla vigilia dello storico viaggio in Cina.

“Abbiamo dei protocolli, credetemi. Non sono protocolli di cui posso discutere, ma ne abbiamo”, ha spiegato Gorka.

Perché la lettera è indirizzata a Vance

J. D. Vance, in quanto vicepresidente, è il primo in linea di successione, nel caso in cui Trump dovesse venire a mancare per morte naturale, o anche nel caso in cui dovesse essere ucciso oppure decidesse di lasciare la Casa Bianca (per qualsiasi motivo).

Dopo la figura del vicepresidente ci sono lo speaker della Camera, attualmente Mike Johnson, e il presidente del Senato, ruolo ricoperto anch’esso da Vance.

Ecco perché la lettera è indirizzata a Vance, visto tra l’altro che Trump ha già subito due attentati: il 25 aprile c’è stata una sparatoria all’hotel Hilton di Washington, dove era in corso la tradizionale cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca, e il 13 luglio 2024 Trump è sopravvissuto a un tentativo di assassinio durante un comizio elettorale in Pennsylvania.

C’è stato poi un terzo episodio: il 15 settembre 2024 mentre Trump gioca a golf nel suo club privato di Palm Beach, in Florida, un agente del Secret Service vide una canna di fucile spuntare dalla recinzione.

Ryan Wesley Routh, un attivista 58enne, venne arrestato immediatamente senza nemmeno aver sparato.

La profezia sulla morte di Trump

Di Donald Trump ha parlato che l’opinionista di destra Joe Rogan, autore di un podcast seguitissimo negli Stati Uniti.

Secondo Joe Rogan Trump sarebbe nel mirino delle grandi compagnie petrolifere. Per quale motivo? A causa dei suoi tentativi di abbassare il prezzo della benzina.

“Lo faranno fuori. E Vance si ritroverà a piangere in tv”, ha detto Rogan, con una vera e propria profezia sul presidente Usa.