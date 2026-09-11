Donald Trump e le incongruenze sui racconti sull'11 settembre, le versioni del tycoon smentite e senza prove

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A 25 anni dall’11 settembre 2001, giorno degli attentati alle Torri Gemelle, sarebbe ancora complicato ricostruire dove era realmente Donald Trump in quelle ore. Sarebbero molte le versioni fornite nel corso degli anni da parte del presidente degli Stati Uniti d’America, tutte analizzate da diversi fact-checker americani che hanno cercato prove di quanto raccontato e se ci fossero reali riscontri.

11 settembre 2001, dove era davvero Donald Trump

Come riporta Adnkronos, l’8 settembre è arrivata un’altra versione di Donald Trump

“Stavo costruendo un grande edificio a New York e portai laggiù tutta la squadra subito dopo quello che era successo. Nessuno ebbe esitazioni, vennero tutti con me” le sue parole.

Il presidente degli Stati Uniti ha poi aggiunto di non essere arrivato nel luogo degli attentati l’11 settembre ma poco dopo.

Infine ha ricordato di essere stato alla One Liberty Plaza: “Due vigili del fuoco, due ragazzi grandi e forti, mi presero sotto le braccia e dissero: ‘Dobbiamo andarcene da qui’. Mi sollevarono letteralmente. E non è facile, sono grosso Cominciarono a correre portandomi con loro e io dissi: ‘Ragazzi, posso correre da solo'”.

Secondo Pbs, PolitiFact e The Atlantic non risultano prove che Trump fosse presente durante quell’episodio o che sia stato portato via dai pompieri.

La presenza di Trump a Groud Zero

Uno dei pochi documenti sulla presenza di Donald Trump nei pressi di Ground Zero è datato 13 settembre, quindi due giorni dopo gli attentati.

In un vecchio filmato dichiarava “È semplicemente terribile. Non ho mai visto niente del genere. Abbiamo molti uomini qui in questo momento. Ne abbiamo più di 100 e ne stanno arrivando circa 125. Quindi avremo un paio di centinaia di persone qui”.

Non ci sono però conferme sulla effettiva rimozione delle macerie da parte dei dipendenti di Donald Trump.

Richard Alles, all’epoca responsabile dei vigili del fuoco di New York coinvolto nelle operazioni, ha dichiarato: “Ci sarebbe una registrazione. Non conosco nessuno che lo abbia mai visto lì”.

Il ricordo degli attentati

Anche per quanto riguarda il ricordo degli attentati, le versioni di Donald Trump sono state molteplici.

In una diretta televisiva, Donald Trump disse di aver seguito quanto stesse accadendo l’11 settembre dalla sua abitazione nella Trump Tower.

“Ho una finestra che guarda direttamente verso il World Trade Center e ho visto questa enorme esplosione”, le sue parole.

Successivamente avrebbe detto di aver visto il secondo aereo colpire le torri e anche le persone gettarsi dagli edifici.

Nel 2025 dichiarò invece che avrebbe visto migliaia di persone, residenti musulmani, festeggiare mentre crollavano le Torri Gemelle.

Ha infine sostenuto di aver anticipato la minaccia rappresentata da Osama bin Laden.

Secondo Donald Trump nel libro The America We Deserve avrebbe richiamato una citazione del leader di al-Qaeda ma in realtà Bin Laden era già noto dal 1998.