Donald Trump è morto, la notizia diventa virale sui social ma è falsa: nata da un fraintendimento di JD Vance

Donald Trump è finito sulle tendenze di X (ex Twitter) per la sua presunta morte. Sono diventati virali infatti i post con la frase “Trump Is Dead”. La notizia sarebbe nata in seguito a una sbagliata interpretazione delle dichiarazioni del vicepresidente JD Vance, che si diceva pronto ad assumere il ruolo di presidente in caso si verificasse una “terribile tragedia”.

Trump è morto? Per i social sì

Donald Trump non è morto, anzi secondo il vicepresidente è in forma ed energico. La notizia della sua presunta morte però è diventata virale in seguito a un’intervista esclusiva per USA Today datata 27 agosto. In quell’occasione JD Vance avrebbe dichiarato di essere pronto a prendere il ruolo di presidente degli Stati Uniti d’America nel caso si fosse verificata una “terribile tragedia”.

Il suo modo di comunicare è sembrato ambiguo a molti, perché ha detto che sì, il presidente è in ottima forma, ma che “le tragedie accadono”. “Sono molto fiducioso che il presidente degli Stati Uniti sia in buona forma e che porterà a termine il suo mandato”, una frase che ha fatto scatenare le menti più abili nei complotti.

ANSA In foto JD Vance

Questi infatti sono tornati indietro di qualche settimana, a quando Trump aveva mostrato delle gambe visibilmente gonfie. Da qui le speculazioni e poi la conferma da parte della Casa Bianca sull’insufficienza venosa cronica del presidente.

Il caso Simpson

Sempre più di frequente negli ultimi anni si associano grandi eventi ad alcuni episodi della famosa serie di cartoni animati dei Simpson. Ci sono diversi casi fortuiti, addirittura con scene che sembrano essere identiche tra cartone animato e realtà. Episodi sporadici che, se messi in fila con un’operazione di cherry picking, sembrano però confermare la teoria che i Simpson siano in grado di prevedere il futuro.

Anche in questo caso, non è mancata la speculazione della previsione dei Simpson. A luglio, il creatore del cartone animato Matt Groening aveva raccontato che non ci sarebbe stata una fine a breve per la serie, ma che questa sarebbe coincisa con la morte di Donald Trump.

“No, non si vede la fine. Continueremo. Andremo avanti finché qualcuno non morirà”, aveva detto, per poi aggiungere come battuta che quando morirà (il presidente), i Simpson prevederanno che si ballerà per le strade, solo che il presidente JD Vance vieterà il ballo.

Morto almeno un’altra volta

Non è la prima volta che si presume la morte di Donald Trump, ma anche se il presidente rischia la morte. Diverse notizie false sono circolate nel tempo, ma la più recente risale a settembre 2023.

In quell’occasione venne hackerato l’account X di Donald Trump jr e su questo venne pubblicato un messaggio falso in cui dichiarava che suo padre era morto e che si impegnava a candidarsi alla presidenza.

Fu lo stesso Donald Trump a smentire la notizia pubblicando un post sul suo social Truth, rassicurando i suoi sostenitori di essere vivo.