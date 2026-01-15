Donald Trump esausto, rischia d'addormentarsi alla scrivania durante la conferenza nello Studio Ovale: video

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è addormentato durante un evento alla Casa Bianca, nello Studio Ovale. Trump stava firmando un decreto per permettere alle mense delle scuole di servire latte intero, quando ha chiuso gli occhi per un periodo di tempo prolungato mentre era circondato da diverse persone.

Trump si addormenta nello Studio Ovale

Lo scorso mercoledì 14 gennaio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è addormentato durante la firma di un decreto esecutivo nello Studio Ovale, l’ufficio del presidente alla Casa Bianca.

Trump era seduto alla sua scrivania, circondato da una dozzina di persone, quando ha chiuso gli occhi per un periodo prolungato di tempo ed è sembrato appisolarsi da seduto.

ANSA

Nel mentre, una delle persone presenti stava parlando dell’ordine esecutivo che il presidente avrebbe firmato poco dopo e che autorizza la vendita di latte intero nelle mense delle scuole.

I commenti su Biden “Sleepy Joe”

Diversi commentatori hanno notato quanto accaduto negli Usa non solo perché si tratta di un evento molto bizzarro, ma anche per il soprannome che Trump aveva dato a Biden durante la campagna elettorale per le elezioni del 2020.

Trump, prendendo di mira l’età avanzata di Biden, lo chiamava spesso “Sleepy Joe“, Joe il dormiglione, una narrativa che venne riproposta anche nel 2024.

I critici di Trump, a seguito di una serie di altri episodi in cui il presidente si è appisolato, hanno invece coniato per lui il soprannome “Dozy Don”, Don l’appisolato.

Le condizioni di salute di Trump

Oltre all’ironia però, questi episodi stanno causando anche preoccupazione per le condizioni di salute del presidente degli Stati Uniti, che quest’anno compirà 80 anni.

Jonathan Reiner, che è stato cardiologo di Dick Cheney mentre questi era vicepresidente degli Usa sotto l’amministrazione di George W. Bush, ha definito le immagini “preoccupanti”.

“Addormentarsi ripetutamente con una dozzina di persone attorno alla propria scrivania non è normale. È necessaria una valutazione medica” ha scritto Reiner sui propri profili social.