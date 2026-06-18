Donald Trump firma il memorandum tra Usa e Iran per la fine della guerra, accordo in vigore: cosa prevede

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ora ci sono anche le firme. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello dell’Iran Masoud Pezeshkian hanno firmato l’accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Trump ha siglato l’intesa in diretta durante la cena con il presidente francese Emmanuel Macron alla reggia di Versailles. Entrambi i paesi hanno poi confermato che l’accordo è entrato in vigore. Il memorandum prevede la fine delle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine delle sanzioni e lo sblocco dei fondi congelati dell’Iran, un fondo per la ricostruzione da 300 miliardi di dollari e un periodo di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo.

Donald Trump firma l’accordo tra Usa e Iran

È ufficialmente in vigore l’accordo tra Usa e Iran che dovrebbe mettere fine alla guerra in Medio Oriente avviata da Stati Uniti e Israele.

Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno il presidente statunitense Donald Trump ha firmato il memorandum d’intesa durante una cena di lavoro con il presidente francese Emmanuel Macron alla reggia di Versailles, durante il G7 in corso in Francia, come mostrato in un video postato sui social dalla Casa Bianca.

ANSA

L’Iran ha poi confermato che l’accordo è stato firmato anche dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

Il testo del memorandum è ora ufficiale, poiché entrambe le parti lo hanno siglato con uno scambio di firme digitali.

Cosa prevede l’accordo per la fine della guerra

L’accordo raggiunto per mettere fine alla guerra lanciata lo scorso 28 febbraio da Usa e Israele contro l’Iran è un memorandum d’intesa, cioè un pre-accordo, che prevede ulteriori negoziati nei prossimi 60 giorni per arrivare a una intesa definitiva e dettagliata.

Ecco cosa prevede il documento, la cui bozza è stata ottenuta e diffusa da diversi media internazionali.

L’accordo prevede la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Su questo punto però bisognerà vedere cosa farà Israele, che non ha preso parte ai negoziati e firmato l’intesa.

Usa e Iran si impegnano a non iniziare alcuna guerra od operazione militare l’uno contro l’altro e a rispettare la sovranità e l’integrità territoriale di entrambi i Paesi.

Riapre lo Stretto di Hormuz

Riaprirà lo Stretto di Hormuz, vitale per il commercio del petrolio prodotto dai Paesi del Golfo Persico.

Gli Stati Uniti si impegnano a rimuovere immediatamente il blocco navale sui porti iraniani, l’Iran a garantire la riapertura della stretto entro 30 giorni, tenendo conto della necessità di sminare quel tratto di mare.

La ricostruzione e la fine delle sanzioni

L’Iran ottiene dall’accordo la fine delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti negli ultimi decenni, lo sblocco dei suoi fondi congelati all’estero e il via libera all’esportazione di petrolio.

Viene poi creato un fondo gestito da Usa e dai Paesi del Golfo per finanziare la ricostruzione e lo sviluppo economico dell’Iran, dal valore di almeno 300 miliardi di dollari.

Il programma nucleare iraniano

Sul programma nucleare iraniano, uno dei temi indicati dagli Usa per attaccare l’Iran, non c’è molto nel memorandum.

L’Iran si impegna a non sviluppare mai l’arma nucleare e a mantenere il programma solo a scopi civili. Come ha sempre ribadito negli ultimi anni, una promessa a cui Usa e Israele non hanno mai creduto.

Sulla questione dell’uranio arricchito, i due Paesi concordano un meccanismo di riduzione e smaltimento che avverrà sotto la supervisione dell’Aiea.