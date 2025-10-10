Donald Trump furioso dopo il mancato Nobel per la Pace 2025, l'accusa della Casa Bianca al Comitato norvegese

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Niente Nobel per la Pace 2025 a Donald Trump. Dopo l’assegnazione del Nobel a María Corina Machado, la Casa Bianca attacca: “Trump continuerà a fare accordi di pace e salvare vite. Il Comitato ha anteposto la politica alla pace“, scrive Steven Cheung su X. Da Oslo: “Decidiamo solo sul lavoro e sulla volontà di Alfred Nobel”.

Casa Bianca contro il Comitato per il Nobel

La Casa Bianca attacca dopo l’assegnazione del Nobel per la Pace 2025 a María Corina Machado. In un post su X, Steven Cheung, direttore delle comunicazioni, ha affermato: “Il presidente Trump continuerà a stringere accordi di pace in tutto il mondo, a porre fine alle guerre e a salvare vite umane”.

E accusa il Comitato norvegese: “Il Comitato per il Nobel ha dimostrato di anteporre la politica alla pace”. Cheung aggiunge che Trump “ha il cuore di un umanitario e non ci sarà mai nessuno come lui in grado di spostare le montagne con la sola forza della sua volontà”.

Machado è stata premiata “per il suo instancabile lavoro a favore dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta a una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”, ha spiegato a Oslo il presidente del Comitato, Jørgen Watne Frydnes.

Perché Donald Trump non ha vinto il Nobel per la Pace 2025

Nelle settimane scorse il nome di Donald Trump era circolato con insistenza, anche alla luce dell’accordo per il cessate il fuoco a Gaza e delle mediazioni rivendicate dalla Casa Bianca. Tuttavia le nomination per l’edizione 2025 (338 in totale) si erano chiuse a fine gennaio, pochi giorni dopo il rientro di Trump alla presidenza.

Il premio, per prassi, valorizza attività compiute nell’anno precedente e le candidature non vengono pubblicate prima dell’annuncio. Negli anni Trump ha ricevuto numerose segnalazioni da politici e leader stranieri, ma una nomination non equivale allo status di “candidato ufficiale” né garantisce l’ingresso nella rosa finale.

Il Comitato ha inoltre ribadito i criteri fissati dal testamento di Alfred Nobel: riconoscere chi “abbia fatto di più o meglio per la fraternità tra le nazioni, l’abolizione o riduzione degli eserciti permanenti e la promozione dei congressi di pace”. In questo quadro, Machado è stata ritenuta la figura più meritevole per il 2025, nonostante quella che negli ultimi tempi era sembrata una “ossessione” del presidente statunitense.

Le reazioni al “mancato” Nobel

Alla domanda sul pressing pubblico di Trump e dei suoi sostenitori, Frydnes ha risposto in conferenza: “Nella lunga storia del Premio Nobel per la Pace, questo comitato ha visto ogni tipo di campagna. La nostra decisione si basa unicamente sul lavoro e sulla volontà di Alfred Nobel”.

Trump da tempo sostiene di aver “risolto più guerre” e di aver promosso piani di pace, inclusa la prima fase dell’intesa su Gaza. Dopo l’annuncio, a Washington filtra l’idea che il presidente continuerà a rivendicare il ruolo di “peacemaker” sul dossier mediorientale e su altri fronti.

L’Europa e la Norvegia sembrano comunque voler proseguire sulla linea della neutralità procedurale del Comitato. Intanto, su canali vicini alla Casa Bianca si sottolinea che le iniziative diplomatiche dell’amministrazione proseguiranno “a prescindere dal premio”.