Donald Trump giù nei sondaggi come non mai, indice di gradimento crollato di 17 punti: il peso del caso Iran
Donald Trump scende sotto il 40% nei sondaggi. Crisi di consensi anche per il Partito Democratico: l'economia pesa sulle elezioni di novembre
Donald Trump sta attraversando una fase complessa sotto il profilo del consenso. A meno di 15 mesi dall’insediamento, il presidente degli Usa risulta meno popolare di quanto fosse nello stesso punto del suo primo mandato e, secondo alcune rilevazioni, il suo gradimento sarebbe persino inferiore a quello registrato da Joe Biden dopo il fatidico dibattito del 2024.
- Donald Trump a picco nei sondaggi: i dati
- Il peso della guerra in Iran
- Anche il Partito Democratico in crisi
Donald Trump a picco nei sondaggi: i dati
Come riporta il Corriere della Sera, il dato particolarmente significativo riguarda l’appoggio degli ispanici, pilastro della vittoria schiacciante del 2024, che da settimane mostra un’erosione importante.
I numeri complessivi riflettono questa difficoltà:
- Indice di gradimento complessivo: si attesta mediamente tra il 35% e il 41%.
- Media Nate Silver: indica un consenso sceso sotto il 40%, con un indice di gradimento netto di circa -17.
- Rilevazioni Cnn/Ssrs: evidenziano nuovi minimi su temi cruciali come l’economia (carovita, inflazione) e gli affari esteri.
- Rasmussen: rimane la fonte più favorevole, con un 46% di approvazione a fronte di un 52% di disapprovazione.
Il peso della guerra in Iran
L’impressione generale è che i successi geopolitici in Iran potrebbero non bastare se non accompagnati da un calo dei prezzi della benzina e del carrello della spesa.
La promessa di Trump di portare il carburante sotto i due dollari al gallone si scontra con la realtà della California, dove ha appena superato i sei dollari; un divario che rischia di pesare enormemente sulle elezioni di metà mandato di novembre.
Anche il Partito Democratico in crisi
In un sistema bipartitico, tuttavia, le difficoltà di Trump non si traducono automaticamente in un vantaggio per gli avversari.
Il Partito Democratico, attualmente senza una leadership definita, registra indici di gradimento tra i più bassi degli ultimi decenni:
- RealClearPolitics: rileva solo il 36% di opinioni favorevoli contro il 56% di sfavorevoli (saldo -20).
- Sondaggio Cnn: scende ulteriormente al 30% di consensi.
- Base elettorale: anche tra i simpatizzanti l’entusiasmo è in calo; solo il 70% dei democratici vede oggi il proprio partito in modo positivo.
In definitiva, l’elettorato americano si presenta profondamente insoddisfatto da entrambe le parti.
Sebbene il Partito Repubblicano registri risultati leggermente migliori rispetto ai Democratici, entrambi i movimenti restano ampiamente impopolari presso la maggioranza degli indipendenti e dell’opinione pubblica generale.