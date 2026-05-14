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Donald Trump in Cina, l'arrivo a Pechino e la lunga stretta di mano con Xi Jinping

È la prima visita di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. L'ultima era stata nel 2017, ancora una volta con Trump alla guida degli Stati Uniti

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Il presidente americano Donald Trump è giunto a Pechino per l’atteso incontro con il presidente cinese Xi Jinping. I due si sono salutati con una lunga stretta di mano sulla scalinata della Grande Sala del Popolo. È il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi nove anni. Sul tavolo, oltre alle tensioni commerciali, ci sono dossier delicati come Taiwan e la guerra in Iran.

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