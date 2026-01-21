Donald Trump, in Turchia spunta la presunta figlia segreta del presidente Usa: la storia di Necla Ozmen

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il presidente degli Usa Donald Trump avrebbe una figlia segreta, una donna turca di 55 anni. È quanto sostiene la diretta interessata, Necla Ozmen, intervistata da qualche giorno da Tv e giornali. La signora afferma che la madre adottiva le avrebbe rivelato l’identità del padre biologico mentre stavano guardando il tycoon in televisione nel 2017.

La storia della presunta figlia segreta di Donald Trump

“Stavo guardando la tv con Sati, la donna che mi ha cresciuta, e quando sullo schermo è apparso Donald Trump, allora al suo primo mandato da presidente, Sati mi ha detto: Quell’uomo è tuo padre“, è il racconto di Ozmen riportato dal settimanale Gente.

La ricostruzione, fatta attraverso le parole della mamma adottiva ora defunta, è che la sua vera madre sarebbe una cittadina statunitense di nome Sophia.

A suo tempo, Sophia avrebbe avuto una breve relazione segreta con l’attuale presidente Usa, ora alle prese con una situazione geopolitica critica tra l’attacco in Venezuela e la pretesa di ottenere la Groenlandia.

L’americana avrebbe affidato la figlia, che non voleva crescere, a una coppia turca, composta da Dursun Ozmen, che lavorava per la Nato e dalla moglie, Sati.

Per il momento non ci sono prove che certifichino che il racconto della madre adottiva sia vero. Alcune incongruenze sarebbero presenti nel certificato di nascita di Necla Ozmen.

“Non sono riuscita ad accedere ai documenti. So che esistono, però non sono riuscita a trovarli. Ho cercato di contattare Trump, ho anche scritto alla Casa Bianca, tuttavia non ho ricevuto risposta”, ha detto la 55enne.

L’inchiesta su Necla Ozmen

Ozmen si è rivolta al Tribunale della Famiglia di Ankara per accertare la veridicità della sua ricostruzione, ma la sua richiesta è stata respinta perché le prove sono insufficienti.

La donna ha quindi fatto appello e presentato una richiesta all’ambasciata americana in Turchia e ai tribunali statunitensi per chiedere un test del Dna.

Necla ha affermato di non voler causare problemi a Trump ma solo di voler sapere se è suo padre.

La speranza di Necla Ozmen

Necla sosterrebbe anche di aver notato un’incredibile somiglianza con il padre e la sorellastra Ivanka Trump.

La 55enne avrebbe rivelato che spera di incontrarlo.

“Vorrei che mi parlasse. Credo che sia un buon padre e che non mi respingerà”, sono le parole di Ozmen riportate da Gente.