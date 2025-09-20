Donald Trump insulta David Letterman dopo la difesa di Jimmy Kimmel: "Un perdente sopravvalutato"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Donald Trump torna ad attaccare il mondo dello spettacolo e stavolta nel mirino finisce David Letterman, storico conduttore americano considerato il “re della commedia”. Il 20 settembre, sul suo social Truth, il presidente degli Usa ha scritto: “Che fine ha fatto il sopravvalutato David Letterman, i cui ascolti non sono mai stati granché. Sembra uno schifo, ma almeno sapeva quando è il momento di smettere. Un perdente”.

Donald Trump insulta David Letterman: il motivo

Come riporta ANSA, Lo sfogo arriva dopo che Letterman aveva difeso a spada tratta Jimmy Kimmel, criticando la cancellazione del suo show televisivo.

Partecipando a un evento di The Atlantic, Letterman aveva dichiarato: “È ridicolo. Non puoi andare in giro a licenziare qualcuno perché hai paura o perché stai cercando di adulare un’amministrazione criminale autoritaria. Non funziona così”.

Getty Images

David Letterman

Lo stop al programma di Jimmy Kimmel

Dopo aver dominato la tv americana per decenni, Letterman ha salutato il pubblico nel 2014, lasciando orfano il Late Night, il format che aveva contribuito a rendere celebre e che sarebbe stato copiato in tutto il mondo.

Con il suo stile ironico e dissacrante, è stato un modello per un’intera generazione di conduttori, da Jon Stewart a Jay Leno, fino a Stephen Colbert e Seth Meyers.

L’attacco di Trump non è passato inosservato, alimentando un dibattito già acceso dopo lo stop al programma di Jimmy Kimmel.

I comici americani difendono Kimmel

Da New York a Los Angeles, si è sollevata un’ondata di solidarietà per Kimmel, con tanti colleghi che hanno criticato la decisione di cancellare il suo show.

Seth Meyers , conduttore di Late Night sulla Nbc, ha accusato Trump di “stretta sulla libertà di parola”, sottolineando: “È stato un privilegio e un onore chiamare Jimmy Kimmel mio amico”.

, conduttore di Late Night sulla Nbc, ha accusato Trump di “stretta sulla libertà di parola”, sottolineando: “È stato un privilegio e un onore chiamare Jimmy Kimmel mio amico”. Jimmy Fallon, al timone di The Tonight Show, ha definito Kimmel “un bravo ragazzo, divertente e affettuoso”, aggiungendo di sperare in un suo ritorno: “Molte persone temono la censura, ma io continuerò a fare il mio lavoro”.

Gli stessi programmi satirici hanno preso di mira la vicenda.

Fallon ha persino lanciato una clip in cui una voce fuori campo doppiava Trump con ironia, ridicolizzando i toni celebrativi del presidente dopo il suo viaggio nel Regno Unito.