Donald Trump insulta pesantemente un giornalista, "sei disgustoso e hai un aspetto terribile": il video

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Nuovo scontro tra Donald Trump e la stampa americana. Il presidente degli Stati Uniti ha attaccato duramente un giornalista dell’agenzia Reuters che gli aveva chiesto se la cancellazione di un comizio in Kansas fosse legata alla stanchezza per i numerosi impegni della campagna elettorale. Trump ha reagito con insulti personali, arrivando a criticare l’aspetto fisico del cronista: “Sei disgustoso, mettiti in forma. Hai un aspetto terribile”. La scena, avvenuta davanti alle telecamere, è stata ripresa in un video diventato rapidamente virale.

Trump insulta un giornalista, cosa è successo

L’ultimo attacco di Donald Trump contro un giornalista è avvenuto durante un incontro con la stampa a Joint Base Andrews, nel Maryland.

Il presidente americano era appena rientrato da un appuntamento elettorale in South Carolina, nell’ambito della campagna per le elezioni di metà mandato.

A rivolgergli la domanda è stato un reporter della Reuters, che ha chiesto se la decisione di non partecipare al comizio previsto in Kansas fosse legata alla stanchezza per i continui spostamenti e agli impegni delle ultime settimane.

Trump al cronista: “Sei disgustoso”

Una domanda che ha provocato la reazione immediata di Trump. “Sei malato a fare una domanda del genere”, ha risposto il presidente, prima di chiedere al cronista per quale agenzia lavorasse. Quando ha saputo che si trattava della Reuters, ha aggiunto: “La Reuters, tra l’altro, è terribile”.

Il presidente ha quindi spostato il confronto sul piano personale, prendendo di mira l’aspetto fisico del giornalista. “Guardate questo tizio, è completamente fuori forma”, ha detto, sostenendo di sentirsi perfettamente bene.

Poi l’affondo finale del tycoon: “Sei disgustoso. Mettiti in forma. Hai un aspetto terribile”.

Trump e il comizio cancellato in Kansas

Al centro dello scontro c’era la decisione del presidente americano di modificare il programma degli appuntamenti elettorali in vista delle elezioni di metà mandato. Trump aveva infatti rinunciato agli eventi previsti nel fine settimana in Kansas e Iowa, una scelta che aveva sorpreso anche diversi esponenti del Partito repubblicano.

Rispondendo al giornalista, il presidente ha negato che la modifica del programma fosse legata a problemi di salute o alla fatica accumulata durante la campagna. Ha spiegato di non ritenere necessaria la propria presenza in Kansas perché, a suo giudizio, la situazione elettorale nello Stato sarebbe favorevole ai repubblicani.

Trump ha annunciato che avrebbe comunque partecipato a un comizio telefonico per sostenere i candidati, mentre per il giorno successivo era previsto un appuntamento in Florida.

“Mi sento benissimo”, ha assicurato, tornando poi ad attaccare il cronista e insistendo sulle sue condizioni fisiche. La risposta non ha quindi riguardato soltanto la domanda sulla cancellazione del comizio, ma si è trasformata in un attacco diretto al giornalista.

Trump e gli attacchi alla stampa

Questo episodio con il giornalista della Reuters si inserisce in una serie di tensioni e scontri tra Donald Trump e diversi organi di informazione.

A settembre il presidente aveva annunciato l’esclusione di CNN, MSNOW e Politico dalla Casa Bianca, accusando le tre testate di diffondere notizie false e di raccontare in modo scorretto la sua amministrazione.

Il 19 settembre i giornalisti delle tre organizzazioni si erano visti negare l’accesso al complesso della Casa Bianca, con la disattivazione o il ritiro dei rispettivi accrediti.

Una decisione contestata dalle testate, che avevano richiamato le garanzie del Primo Emendamento della Costituzione americana a tutela della libertà di stampa e di espressione.

La reazione delle emittenti televisive Usa

La vicenda aveva provocato una reazione anche da parte delle principali emittenti televisive. ABC, CBS, CNN, NBC e Fox News, che partecipano al sistema di copertura televisiva condivisa degli eventi presidenziali, avevano sospeso temporaneamente il servizio di riprese in segno di protesta contro l’esclusione delle tre testate.

La risposta dell’amministrazione è arrivata anche sul piano giudiziario, con il Dipartimento di Giustizia che ha avviato un’indagine per verificare se la sospensione della copertura da parte delle cinque reti possa aver violato le norme antitrust statunitensi.

L’ipotesi al vaglio è quella di un possibile boicottaggio coordinato tra operatori concorrenti. Le emittenti hanno poi ripreso il servizio dopo che un giudice federale aveva disposto il ripristino temporaneo dell’accesso delle testate alla Casa Bianca.

La contrapposizione tra Trump e il mondo dell’informazione resta dunque aperta. L’attacco al giornalista della Reuters rappresenta un nuovo episodio di uno scontro che coinvolge non soltanto i singoli cronisti, ma anche il ruolo e l’autonomia dei media nel raccontare l’attività del presidente degli Stati Uniti.