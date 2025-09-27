Donald Trump invia la Guardia Nazionale a Portland: autorizzato l’uso della forza contro gli Antifa, il motivo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il presidente degli Usa, Donald Trump, il 27 settembre ha ordinato il dispiegamento della Guardia Nazionale a Portland, in Oregon, sostenendo che la città è “devastata dalla guerra”. L’ordine è arrivato su richiesta della segretaria per la Sicurezza Nazionale Kristi Noem e del segretario alla Guerra Pete Hegseth. Secondo il presidente, le truppe avranno il pieno uso della forza per difendere le sedi dell’Ice (Immigration and Customs Enforcement), “assediato da Antifa e da altri terroristi interni”.

Donald Trump invia la Guardia Nazionale a Portland

Trump ha annunciato la decisione in un post su Truth Social, nel quale ha descritto Portland come “una città sotto attacco”.

L’intervento, ha spiegato, rientra nella strategia federale contro la violenza politica e i gruppi della cosiddetta “sinistra radicale”, che il presidente ritiene responsabili di attentati e disordini in varie città americane.

ANSA

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump

In un passaggio del messaggio ufficiale, il presidente ha dichiarato: “Stiamo per fare un grande lavoro su quelle persone a Portland. Sono agitatori professionisti e anarchici. Li cancelleremo”.

La Casa Bianca, contattata dalla Cnn, non ha chiarito cosa intendesse Trump con “pieno uso della forza”.

Guerra urbana e uso della forza

Il dispiegamento a Portland si aggiunge a quelli già avvenuti nei mesi precedenti a Los Angeles, Washington DC e Memphis, dove la Guardia Nazionale è stata impiegata nel quadro di operazioni di sicurezza interna.

A seguito dell’omicidio dell’attivista conservatore Charlie Kirk, Trump ha intensificato le misure per “ripristinare l’ordine” e “eliminare i terroristi pagati”, come li ha definiti lui stesso.

Il sindaco di Portland: “Intervento pericoloso”

Il sindaco di Portland, Keith Wilson, ha replicato definendo “non necessario e pericoloso” l’intervento militare.

“Come altri sindaci in tutto il Paese, non ho chiesto e non ho bisogno dell’intervento federale”, ha detto. “Portland ha sempre difeso la libertà di espressione, affrontando al contempo gli episodi di violenza con gli strumenti della legge”.

Negli ultimi mesi, le sedi dell’ICE a Portland sono state teatro di manifestazioni anti-immigrazione, alcune delle quali sfociate in scontri con le forze dell’ordine.

Secondo CBS News diversi agenti federali sarebbero rimasti feriti.

In uno degli episodi più discussi, i manifestanti avevano eretto una ghigliottina simbolica davanti all’edificio dell’agenzia, un gesto che il Dipartimento della Sicurezza Interna ha definito “comportamento squilibrato”.