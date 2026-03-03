Donald Trump irride l'Iran, la Casa Bianca pubblica le immagini dell'attacco Usa con la Macarena in sottofondo

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Martedì 3 marzo, l’account ufficiale della Casa Bianca ha pubblicato le immagini dell’attacco all’Iran in un video accompagnato, in sottofondo dalla Macarena. Una scelta che sembra irridere Teheran, visto il tenore sbarazzino del brano. Ad accompagnare la sequenza dei missili e delle esplosioni c’è anche il titolo dell’operazione militare, Epic Fury. La cosa sorprendente, però, è che il pezzo spagnolo, nel testo, parla proprio di un soldato.

Il post della Casa Bianca su Instagram

Centinaia di migliaia tra like e commenti. Il post della Casa Bianca sull’operazione in Iran ha fatto breccia su Instagram.

Non è passata inosservata la canzone scelta dall’amministrazione, ossia la Macarena.

Cos’è la Macarena?

La macarena è un ballo ispirato dalle danze latino-americane, con movimenti eseguiti in sincronia da più persone.

Nata nel 1990, era stata composta da due cittadini di Siviglia, Antonio Romero e Rafael Ruiz, conosciuti col nome d’arte Los del Rio.

Romero la scrisse durante un viaggio in Venezuela, in cui conobbe la ballerina Diana Patricia: la stessa notte compose la musica.

In origine il titolo era Magdalena, ma poi venne cambiato in omaggio alla figlia di uno dei due autori.

La canzone ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo, finendo in diversi film.

Il sorprendente significato della canzone

Ma cosa c’entra la Macarena con le immagini di una guerra?

Non è chiaro se alla Casa Bianca conoscano la traduzione e abbiano scelto appositamente il brano, ma a rispondere a questa domanda ci pensa il testo stesso: la canzone, infatti, parla di una donna il cui fidanzato sta per entrare nell’esercito mentre lei sogna di volare a New York e trovare un nuovo amore.

La scelta di Bill Clinton

Oltre alla scelta della Casa Bianca, di usarla come sottofondo del video che mostra i missili lanciati su Teheran, la Macarena era già comparsa nella scena politica americana nel 1996.

Bill Clinton, durante la campagna elettorale che l’avrebbe riportato alla Casa Bianca con la rielezione, la scelse come colonna sonora ufficiosa: