Donald Trump lancia il Miga per l'Iran, ma è nei guai con Pokemon per il suo Maga: cosa succede

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Donald Trump, ormai totalmente dedicato alla missione in Iran, lancia il nuovo slogan Make Iran Great Again (Miga). Sul fronte Maga, però, continuano i problemi. Nelle ultime ore la Casa Bianca ha pubblicato un post con lo slogan più celebre, Make America Great Again, con una grafica ispirata a Pokémon Pokopia con tanto di presenza di Pikachu e Magikarp. Questo non è piaciuto alla Pokémon Company, che in una nota ha spiegato: “Non è stata concessa alcuna autorizzazione per l’utilizzo della nostra proprietà intellettuale“.

Donald Trump lancia Miga, Make Iran Great Again

Venerdì 6 marzo Donald Trump ha affidato al suo social Truth un nuovo comunicato sull’attacco Usa-Israele in Iran. Con l’Iran non ci sarà un accordo, ma “solo una resa incondizionata“, ha scritto il tycoon.

Il prossimo passo è la scelta di “uno o più leader formidabili e accettabili” da affiancare “ai nostri partner e alleati meravigliosi” con i quali “lavoreremo senza sosta per risollevare l’Iran“.

Quindi “Make Iran Great Again”, ha concluso l’inquilino della Casa Bianca in una nuova versione dello slogan Maga. Secondo il suo piano “l’Iran avrà un grande futuro”.

Nel contempo, però, una nota società giapponese ha preso le distanze da una scelta social della Casa Bianca che non è certo passata inosservata.

Il Maga in stile Pokémon

Giovedì 5 marzo sui canali social istituzionali della Casa Bianca è comparso un post in cui vediamo il testo Make America Great Again riproposto nello stile di Pokémon Pokopia, il noto videogioco per Nintendo Switch.

Nell’immagine vediamo anche due altrettanto noti personaggi, Pikachu e Magikarp. Le risposte piccate dell’utenza non sono mancate. Qualcuno, infatti, ha modificato l’immagine con la scritta: “Release the full Epstein Files“.

La diffida della Pokémon Company

Ansa riporta una nota di Sravanthi Dev, responsabile della Comunicazione della Pokémon Company, in cui si legge che a proposito dei meme l’azienda non ha alcun ruolo “nella loro creazione o distribuzione e non è stata concessa alcuna autorizzazione per l’utilizzo della nostra proprietà intellettuale”.

Già nel 2025 la stessa azienda aveva preso le distanze da una campagna promozionale dell’Ice in cui le immagini degli arresti venivano accompagnate dallo slogan: “Gonna catch’em all”.