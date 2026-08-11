Donald Trump lascia l'Air Force One in segreto, minaccia di attentato dall'Iran e cambio volo all'ultimo

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Dopo la minaccia di attentato dall’Iran, Donald Trump, di ritorno dal vertice Nato di luglio, avrebbe preso un volo militare dalla Turchia rinunciando a viaggiare sull’Air Force One come da tradizione. Il presidente Usa sarebbe stato trasferito in gran segreto su un aereo più piccolo, utilizzando un camion per il catering aeroportuale.

La missione “segreta” di Trump dopo la minaccia di attentato dall’Iran

A rivelare i dettagli della vicenda è stato il Washington Post: dopo il vertice Nato di luglio, a causa della minaccia iraniana di assassinio, Trump non avrebbe viaggiato sull’Air Force One, come invece comunicato ufficialmente dalla Casa Bianca.

Il presidente Usa sarebbe stato trasferito in segreto su un aereo più piccolo (un C-32A della Us Air Force) utilizzando un camion per il catering aeroportuale, impiegato per caricare pasti e altre provviste prima del volo.

L’operazione sarebbe stata condotta all’insaputa dei giornalisti, ma anche di alcuni componenti dello staff della Casa Bianca, che invece credevano di trovarsi sullo stesso aereo utilizzato dal tycoon.

La versione ufficiale della Casa Bianca sul volo di Trump

L’amministrazione Usa ha affermato che Donald Trump ha lasciato la Turchia l’8 luglio a bordo dell’ex Air Force One.

Sui social media, il presidente ha annunciato che avrebbe usato il vecchio Air Force One anziché l’aereo che lo aveva portato fin lì, un Boeing 747-8 più recente donato agli Stati Uniti d’America dal Qatar, la cui sicurezza è stata messa in discussione.

ANSA

Il mese scorso, dopo il viaggio, il presidente Usa ha dichiarato che l’aereo sarebbe stato sottoposto a ulteriori ammodernamenti.

Ad Ankara, le telecamere hanno immortalato Donald Trump mentre saliva a bordo del vecchio jumbo Air Force One con a bordo giornalisti e alcuni membri dello staff della Casa Bianca. Secondo la ricostruzione del WP, si è trattata, però, di un'”esca” usata per nascondere la posizione effettiva del presidente.

La dichiarazione della Casa Bianca in difesa dell’aereo donato dal Qatar

Il Washington Post ha fornito alla Casa Bianca i dettagli della sua inchiesta, oltre a una lista di domande.

In risposta, il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Steven Cheung, ha rilasciato una dichiarazione in difesa dell’aereo donato dal Qatar: “Il nuovo Air Force One è un aereo all’avanguardia dotato di protocolli di sicurezza di alto livello che garantiscono l’incolumità del presidente e del suo staff. Come ha affermato di recente il presidente, ci sono molti nemici dell’America che lo prendono di mira e noi usiamo ogni strumento a nostra disposizione per contrastare queste minacce”.