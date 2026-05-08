Donald Trump manda un messaggio a Papa Leone XIV attraverso Rubio, "l'Iran non può avere l'arma nucleare"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV, in una missione diplomatica per ricucire i rapporti con il Vaticano dopo le ripetute bordate di Donald Trump contro il Pontefice. Nel corso dell’incontro c’è stato uno “scambio di vedute” sulla situazione internazionale, in particolare in Medio Oriente. Secondo quanto detto dallo stesso presidente Usa, Rubio ha trasmesso al Papa il messaggio che l’Iran non può avere armi nucleari.

Trump al Papa: “L’Iran non può avere armi nucleari”

Uno dei messaggi che Donald Trump vuole inviare al Papa è: “L’Iran non può avere armi nucleari”.

Così, poche ore prima dell’incontro tra Marco Rubio e Papa Leone XIV, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato la missione in Vaticano del suo segretario di Stato.

ANSA

A Rubio “ho detto di dire al Papa in modo molto garbato e con grande rispetto che l’Iran non può possedere un’arma nucleare”, ha affermato Trump a EWTN News.

“Gli ho detto anche di dire al Papa che l’Iran ha ucciso 42.000 manifestanti innocenti che non erano armati. Lo dica al Papa”.

Donald Trump contro Leone XIV

Il presidente Usa ha poi ripetuto la falsa affermazione secondo cui per Leone XIV l’Iran dovrebbe essere in grado di ottenere un’arma nucleare.

Parole mai pronunciate da Prevost, che anzi si è più volte espresso contro la proliferazione delle armi nucleari in generale.

L’incontro tra Marco Rubio e Papa Leone XIV

Si è svolto ieri, giovedì 7 maggio, l’incontro in Vaticano tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio.

Rubio è stato per due ore e mezzo in Vaticano, prima a colloquio col Pontefice per circa 45 minuti e poi con il suo omologo, il cardinale Pietro Parolin.

Dopo l’incontro, il dipartimento di Stato Usa ha sottolineato “la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana”.

Nel corso del faccia a faccia, fa sapere il Vaticano, c’è stato uno “scambio di vedute sulla situazione regionale e internazionale, con particolare attenzione ai Paesi segnati dalla guerra, da tensioni politiche e da difficili situazioni umanitarie, nonché sulla necessità di lavorare instancabilmente in favore della pace”.

Da entrambe le parti non sono mancati i buoni propositi, ma le diversità di vedute su diversi temi restano.

In particolare, riporta Repubblica, sulla situazione in Medio Oriente e in Iran ma anche su Cuba, con il timore del Vaticano che Trump possa avviare un intervento militare sull’isola per replicare quanto fatto in Venezuela.