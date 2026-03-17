Donald Trump minaccia Cuba e punta a conquistare l'isola: "Avrò questo onore, posso liberarla o prenderla"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump è tornato a parlare di Cuba, rivelando di essere pronto a conquistare l’isola. Il numero uno della Casa Bianca, in occasione di una conferenza stampa a Washington, ha dichiarato: “Penso di poterci fare tutto quello che voglio”.

La minaccia di Donald Trump sul destino di Cuba

Stanno facendo molto discutere le parole pronunciate da Donald Trump in una conferenza stampa allestita a Washington. Parlando di Cuba, il presidente Usa ha detto: “Credo proprio che avrò l’onore di conquistarla. Sarebbe fantastico. Un grande onore”.

Il tycoon ha poi spiegato ulteriormente il suo piano sul destino de L’Avana: “Posso liberarla o prenderla, penso di poterci fare tutto quello che voglio”.

ANSA

Cuba e il “modello Venezuela”

Alla luce delle ultime dichiarazioni di Donald Trump a Washington sembra allontanarsi l’ipotesi del “friendly takeover“, “l’acquisizione amichevole” auspicata dallo stesso presidente degli Stati Uniti d’America nei giorni scorsi.

Trump aveva detto: “Il governo di Cuba sta parlando con noi. Come sapete, ha grossi problemi. Non hanno soldi, non hanno nulla al momento, però stanno dialogando con noi e forse vedremo una presa di controllo pacifica di Cuba”.

Per Cuba si stava profilando all’orizzonte una svolta “modello Venezuela“, come suggerito anche dal Segretario di Stato Usa Marco Rubio, che ha dichiarato: “Cuba ha bisogno di un cambiamento, ma non deve avvenire tutto insieme da un giorno all’altro. Tutti siamo maturi e realistici, per esempio stiamo vedendo un processo del genere in Venezuela”.

Cosa sta succedendo tra Usa e Cuba

L’amministrazione Trump starebbe tentando di destituire il presidente cubano Miguel Díaz-Canel. A rivelarlo è stato il New York Times, che ha citato come fonte “quattro persone a conoscenza dei colloqui”.

Secondo il quotidiano newyorchese, gli Usa avrebbero fatto intendere ai negoziatori della parte cubana che il loro presidente deve dimettersi. Ciò aprirebbe le porte a cambiamenti economici strutturali a L’Avana, che l’attuale presidente Díaz-Canel, considerato un “intransigente”, difficilmente appoggerebbe.

La rimozione di Migel Dìaz-Canel, inoltre, permetterebbe a Donald Trump di poter affermare davanti all’opinione pubblica del suo Paese di essere riuscito a rovesciare il leader di un governo di sinistra ritenuto da tempo ostile agli Usa, come già successo in Venezuela.