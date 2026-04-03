Donald Trump minaccia l'Iran sulla guerra in caso di mancato accordo: "Li faremo tornare all'età della pietra"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Se Teheran non accetterà le condizioni degli Stati Uniti per mettere fine alla guerra ritornerà “all’età della pietra“. Le parole di Donald Trump riecheggiano tra i saloni della Casa Bianca dopo il primo discorso alla nazione dall’inizio del conflitto in Iran, con cui ha promesso senza mezzi termini l’annientamento della Repubblica islamica. Minacce spietate su cui non è tardata ad arrivare la risposta del regime.

Le minacce di Donald Trump

Trump ha fatto il punto sull’operazione “Epic Fury” parlando al popolo americano per la prima volta dopo aver lanciato l’offensiva contro l’Iran, con un discorso di circa venti minuti che non ha però chiarito la strategia d’uscita degli Stati Uniti.

Nonostante abbia assicurato il raggiungimento “a breve” di tutti gli obiettivi militari e che gli Usa sarebbero vicini “alla fine” del lavoro in Iran, il Commander-in-Chief ha spostato l’orizzonte temporale della vittoria di altre “due o tre settimane“, nelle quali ha promesso di continuare a colpire con “estrema durezza”.

ANSA

Riportare l’Iran all'”età della pietra”

“Li riporteremo all’età della pietra, dove è giusto che stiano” è stata la minaccia di Trump, parlando però di “discussioni in corso” con un nuovo “meno radicale e molto più ragionevole” gruppo ai vertici del regime.

“Tuttavia, se durante questo periodo non verrà raggiunto alcun accordo, abbiamo gli occhi puntati su obiettivi chiave. Se non ci sarà alcun accordo, colpiremo molto duramente, e probabilmente in modo simultaneo, ogni singola centrale elettrica” ha aggiunto ancora il presidente Usa.

La risposta di Teheran

Alla retorica di Trump ha risposto con altrettanta enfasi belligerante Teheran, attraverso le parole del comandante delle forze di terra dell’esercito iraniano Ali Jahanshahi.

“Non riporteremo i vostri soldati all’età della pietra, ma a un’epoca ancora precedente” ha replicato il generale iraniano, mentre il comando militare prometteva attacchi “ancora più devastanti” contro Stati Uniti e Israele.

Una risposta per le rime al presidente Usa è arrivata anche tramite i social dal profilo dell’ambasciata iraniana in Sudafrica: “Quando voi vivevate ancora nelle caverne alla ricerca del fuoco, noi stavamo già incidendo i diritti umani sul Cilindro di Ciro. Abbiamo resistito alla tempesta di Alessandro e alle invasioni mongole e siamo rimasti; perché l’Iran non è solo un Paese, è una civiltà” si legge nel post.