Donald Trump minaccia la Spagna dopo l'attacco all'Italia, "pessimo alleato": la reazione di Pedro Sanchez

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Donald Trump, dopo gli attacchi all’Italia e alla premier Giorgia Meloni, ha criticato apertamente la Spagna guidata da Pedro Sanchez, affermando che il Paese iberico è un “pessimo alleato” per gli Usa. Le dichiarazioni del presidente americano sono state pronunciate poco prima dell’avvio del vertice Nato che si sta svolgendo ad Ankara, in Turchia.

Donald Trump attacca la Spagna di Pedro Sanchez: “Un caso senza speranza”

“La Spagna è un pessimo alleato, non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti, sono un caso senza speranza: ci sono anche un altro paio di Paesi, ma La Spagna è particolarmente ostile”, ha dichiarato Trump, in riferimento al mancato sostegno di Madrid a livello militare durante la guerra in Iran.

Il tycoon ha attaccato il Paese europeo mentre si trovava al fianco del segretario generale della Nato, Mark Rutte.

ANSA

La reazione della Spagna: “Riceviamo le dichiarazioni con normalità”

“La Spagna accoglie con tranquillità e normalità queste dichiarazioni. Il nostro Paese mantiene una magnifica relazione sociale, culturale ed economica con gli Stati Uniti e la nostra intenzione è che questo non cambi”. È quanto lasciano filtrare fonti della Moncloa, citate dal quotidiano El Pais e dall’emittente pubblica Tve, dopo che il presidente Usa ha di nuovo attaccato Madrid.

La Spagna si è rifiutata ripetutamente di alzare al 5% del Pil la spesa militare entro il 2035. Le fonti della Moncloa evidenziano anche che “gli Stati Uniti hanno un surplus commerciale con la Spagna”.

Inoltre hanno sottolineato che la Spagna è membro dell’Ue, ossia parte di “una unione commerciale in cui non può essere individuato un singolo stato membro”, come più volte ha segnalato la stessa Commissione europea.

E ancora, hanno rimarcato che “i legami economici sono tessuti dalle imprese private, non dai governi“. “Le relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Spagna sono vantaggiose per entrambi i Paesi, sia nell’ambito commerciale che in quello della difesa”, hanno concluso le medesime fonti.

Fonti dell’ufficio di Pedro Sanchez: “Ottimo rapporto con gli Usa”

“Manteniamo un ottimo rapporto con gli Stati Uniti e non è nostra intenzione che cambino”, hanno commentato fonti dell’ufficio del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, come riferito dall’AGI.

I media spagnoli hanno spiegato che il governo aveva preparato preventivamente una risposta da dare nel caso in cui Trump avesse attaccato il Paese al vertice NATO. Così, non appena il tycoon ha criticato Madrid, è stato fatto filtrare che “la Spagna accoglie queste dichiarazioni con calma e serenità”.

La reazione di Sanchez ha ricordato quella avuta nelle scorse ore da Giorgia Meloni che, rientrando in hotel ad Ankara, ha liquidato le polemiche e le domande dei giornalisti su un presunto chiarimento con il tycoon, parlando unicamente di “rapporti cordiali, come con tutti gli altri leader”.

“Mi piace Meloni, è una brava persona, ma non c’è stata per noi sulla questione dell’Iran”, ha detto il presidente Usa durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. “Il nostro rapporto è diventato un po’ cattivo, ha rifiutato di aiutarci”, ha aggiunto Trump rispondendo alla domanda di un giornalista.