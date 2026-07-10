Donald Trump minacciato dall'Iran, "sono il primo della lista": intelligence Usa scopre il piano per ucciderlo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Israele avrebbe condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence secondo le quali l’Iran avrebbe ordito un piano per assassinare il presidente americano Donald Trump. Parlando con i giornalisti ad Ankara, per il vertice Nato in Turchia, Trump ha recentemente fatto riferimento alle minacce contro di lui. “Sono il primo della lista”, ha detto.

Piano dell’Iran per uccidere Trump

Del piano iraniano scrive il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza del dossier, secondo le quali le informazioni rappresenterebbero una possibile escalation nello scontro tra Washington e Teheran.

Per l’Iran si tratterebbe di un modo per pareggiare i conti, dopo l’uccisione dell’Ali Khamenei nell’attacco americano e israeliano sul suolo iraniano del 28 febbraio 2026. L’Ayatollah è morto sul colpo, mentre si trovava nel suo ufficio. La moglie, invece, è morta qualche giorno dopo in ospedale.

ANSA

Il piano per uccidere Trump rappresenterebbe la vendetta di Mojtaba Khamenei, reso orfano.

Ma Trump, durante il suo primo mandato, aveva anche ordinato l’uccisione nel gennaio 2020 del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione. Già da allora Teheran ha più volte promesso vendetta pubblicamente.

Il quotidiano statunitense non è riuscito a ottenere repliche: l’ambasciata israeliana a Washington non ha commentato, così come non ci sono stati commenti dalla missione iraniana presso le Nazioni Unite. E la Casa Bianca non ha emesso note ufficiali. Per Washington parlano le continue esternazioni pubbliche di Trump.

Le dichiarazioni di Donald Trump

Mercoledì 8 luglio, parlando con i giornalisti ad Ankara, il presidente americano aveva fatto riferimento alle minacce iraniane: “Vogliono eliminare il leader degli Stati Uniti, cioè me. Sono in cima a tutte le loro liste. L’ho visto questa mattina. Finora credo di essere stato piuttosto fortunato, ma forse la fortuna non durerà ancora a lungo”. Le nuove rivelazioni sui piani iraniani arrivano all’indomani del rientro di Trump da Ankara.

Colloquio fra Trump e Netanyahu

Di recente Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico.

Secondo l’ufficio del primo ministro israeliano, i due hanno concordato di mantenere uno stretto coordinamento tra i rispettivi Paesi e Trump ha aggiornato Netanyahu sulle recenti attività statunitensi nell’area del Golfo.

Non è chiaro se nel corso della conversazione siano state affrontate anche le nuove informazioni di intelligence relative alle presunte minacce iraniane.