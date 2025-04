Donald Trump nella polemica per il video rubato nello Studio Ovale, accuse per i dazi che aiutano gli "amici"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un video “rubato” nello Studio Ovale rilancia la polemica sulle accuse di insider trading contro il presidente degli Usa Donald Trump, che nel filmato elogia due imprenditori che avrebbero guadagnato miliardi di dollari dalla volatilità del mercato causata dagli annunci contraddittori sui dazi.

Il video “rubato” dallo Studio Ovale

La consigliera per le comunicazioni della Casa Bianca Margo Martin ha pubblicato, sul proprio profilo X, un video in cui Trump incontra, nello Studio Ovale, alcuni imprenditori statunitensi.

Tra questi Charles Schwab, fondatore dell’omonima società finanziaria, e Roger Penske, a capo della IndyCar, la competizione automobilistica di monoposto più importante al mondo dopo la Formula 1 e molto famosa negli Usa.

Fonte foto: ANSA Charles Schwab, uno degli “amici” di Trump

Nel video Trump sottolinea come entrambi abbiano ricavato “miliardi” di dollari dalle ultime oscillazioni estreme dei mercati finanziari americani, che sono state causate dalle decisioni contraddittorie della Casa Bianca sui dazi.

Perché Trump è accusato di insider trading

Dal 9 aprile, quando per poche ore i dazi reciproci degli Usa verso quasi tutti i Paesi del mondo sono entrati in vigore, i mercati finanziari americani sono stati molto instabili. Trump ha contribuito a questa volatilità, non solo con le sue decisioni, ma anche con la comunicazione.

Proprio il 9 aprile, mentre le Borse crollavano, il presidente ha postato sul proprio social Truth un messaggio che recitava “È un momento perfetto per comprare“. Poche ore dopo la Casa Bianca ha annunciato la sospensione dei dazi.

In quel momento i mercati hanno recuperato in poche ore le perdite di giorni, permettendo a chi aveva comprato azioni a prezzi molto bassi di realizzare guadagni immensi. Da qui i primi sospetti che il post fosse un messaggio per avvertire gli “amici” di Trump che qualcosa sarebbe presto cambiato.

La denuncia dei senatori Democratici

Secondo le accuse di diversi parlamentari, non solo Democratici, il comportamento di Trump sarebbe una manipolazione del mercato, che in Italia si tradurrebbe nel reato di aggiotaggio.

In particolare, il presidente è accusato di insider trading. Significa che avrebbe dato accesso ai propri amici a informazioni riservate che avrebbero permesso loro di agire in maniera scorretta sui mercati.

Le accuse si sono formalizzate in una denuncia di un gruppo di senatori Democratici alla Sec, l’ente che si occupa della regolamentazione della Borsa negli Usa.