Donald Trump non risponde più alle chiamate dei giornalisti, chi è Natalie Harp che controlla il suo cellulare

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il cellulare di Donald Trump è adesso nelle mani della sua assistente personale. All’indomani della sonora batosta nelle elezioni di Midterm, il tycoon risulterebbe irreperibile dai giornalisti che tentano di contattarlo al suo numero privato, al quale ha iniziato a rispondere la collaboratrice Natalie Harp. La 35enne, conosciuta tra i corrispondenti della Casa Bianca con il soprannome di “stampante umana”, starebbe prendendo sempre più spazio nella gestione della comunicazione del presidente Usa e guadagnando l’attenzione dei media.

Donald Trump non risponde più al telefono

Come riportato da Adnkronos, dopo essere stato travolto alle elezioni di metà mandato dalla “Blue Wave”, l’ondata blu della vittoria dei democratici, il presidente degli Stati Uniti non risponde più al numero che negli ultimi mesi ha permesso a diversi giornalisti di parlare direttamente con lui.

A prendere la telefonata sarebbe da alcuni giorni una sua assistente, che secondo le indiscrezioni circolate tra i media americani, sarebbe Natalie Harp.

Sarebbe proprio lei a fare da filtro alle chiamate di Donald Trump, marcando un ulteriore segnale di rottura tra la stampa e l’amministrazione, che fino a oggi si vantava di una maggiore accessibilità al cellulare del presidente rispetto ai predecessori.

Il ruolo dell’assistente personale

Il nome della 35enne è salito recentemente agli onori delle cronache per essere stato citato da uno dei democratici vincitori delle Midterm, il senatore eletto in Georgia, Jon Ossoff.

In uno degli ultimi comizi della campagna elettorale aveva attaccato Trump, accusandolo di voler “costruire la sua sala da ballo e viaggiare con Natalie sul loro palazzo volante apparentemente indifeso, regalato dall’emiro del Qatar”.

Chi è Natalie Harp

Nominata assistente esecutiva di Donald Trump al momento dell’insediamento del gennaio 2025, con la carica formale di “special assistant to the President and Executive Assistant to the President” e uno stipendio di 150mila dollari l’anno, Natalie Harp è stata soprannominata “human printer” (stampante umana), per l’abitudine di seguire ovunque il presidente con una stampante portatile, con la quale sottoporgli su carta tutto quello che lo riguarda su internet.

La collaboratrice ha inoltre accesso si suoi account social e avrebbe curato in prima persona alcuni post del capo della Casa Bianca su Truth Social.

Le indiscrezioni

Prima di essere scelta per la mansione di assistente personale, Harp era stata conduttrice per l’emittente di destra One America News, lasciata nel 2022 per seguire direttamente Trump, e sarebbe stata inserita dal Secret Service in una lista di possibili “stalker” del tycoon.

Dopo il primo incontro risalente al 2016, la conoscenza con il presidente si sarebbe consolidata dopo un’apparizione televisiva del 2019, in cui attribuì alla legge “Right to Try” voluta da Trump, di averla aiutata a sopravvivere a un tumore alle ossa.