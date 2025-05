Donald Trump ordina la riapertura di Alcatraz, oggi sito turistico: la storia della leggendaria prigione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nuovo annuncio a sorpresa di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha ordinato di ricostruire e riaprire il carcere di Alcatraz, la famigerata prigione situata su una piccola isola della California, chiusa da sessant’anni e oggi popolare sito turistico. La struttura ospiterà “i criminali più spietati e violenti d’America”, ha detto Trump.

Trump ordina la riapertura di Alcatraz

Con un lungo post su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di aver dato istruzioni al Federal Bureau of Prisons di riaprire la prigione di Alcatraz.

Lo storico carcere, che si trova su un’isola della baia di San Francisco in California, è stato chiuso nel 1963.

Fonte foto: ANSA La prigione di Alcatraz, nella baia di San Francisco in California

Oggi è un popolare sito turistico, visitato da centinaia di migliaia di persone ogni anno.

L’annuncio di Trump

La prigione di Alcatraz verrà riaperta e ampliata e ospiterà “i criminali più spietati e violenti d’America”, ha annunciato Trump.

“Per troppo tempo l’America è stata afflitta da criminali feroci, violenti e recidivi, la feccia della società, che non contribuiranno mai a nulla se non alla miseria e alla sofferenza”, scrive il presidente americano.

“Quando eravamo una nazione più seria, in passato, non esitavamo a rinchiudere i criminali più pericolosi e a tenerli lontani da chiunque potesse nuocere. È così che dovrebbe essere”.

La riapertura del carcere di Alcatraz “sarà un simbolo di legge, ordine e giustizia”, ha aggiunto Trump.

La storia del carcere di Alcatraz

Nota anche come “The Rock”, la “roccia”, la prigione di Alcatraz è una delle carceri più celebri al mondo, sia per la sua posizione unica che per i criminali leggendari che lì sono stati rinchiusi, a partire dal gangster Al Capone.

Situata in una piccola isola nella baia di San Francisco, in California, il suo nome deriva dallo spagnolo “Isla de los Alcatraces”, l’isola dei pellicani.

Nata nel 19esimo secolo come fortezza militare e poi arsenale, la struttura divenne una prigione per la prima volta nel 1861, durante la Guerra civile americana, quando venne usata come carcere militare.

Nel 1934 venne poi trasformata in un carcere federale di massima sicurezza, dove ospitare i criminali più pericolosi e difficili da gestire.

Venne chiusa nel 1963 dall’allora procuratore Robert Kennedy perché troppo costosa da gestire, si spendeva circa il triplo rispetto alle altre prigioni federali.

La fama della prigione di Alcatraz è stata alimentata anche da molti film di successo, tra cui Fuga da Alcatraz del 1979, con Clint Eastwood e The Rock (1996) con Sean Connery e Nicolas Cage.