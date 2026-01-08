Donald Trump prende cardioaspirina in dosi massicce, il triplo di quella suggerita: rischia problemi di salute

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Ancora una volta il presidente statunitense fa parlare di sé. Ma in questo caso la geopolitica, con i casi del Venezuela o della Groenlandia, non c’entra. A tenere banco sono le sue dichiarazioni riguardo al farmaco che assume quotidianamente per la prevenzione delle patologie cardiovascolari. Si tratta di una comune cardioaspirina, per il cui dosaggio, però, Donald Trump supera le indicazioni comuni: da 25 anni il capo della Casa Bianca dichiara di prenderne ben 325 milligrammi al giorno, circa il triplo delle normali indicazioni. Il medicinale che, come ricordato dallo stesso Trump serve a “rendere il sangue più fluido”, non dovrebbe superare i 100 milligrammi quotidiani, come suggerito anche dalla prestigiosa Mayo Clinic. Per quella che rappresenta una delle istituzioni scientifiche più autorevole degli USA si potrebbe anche scendere a 81 milligrammi, per la prevenzione di eventi cardiovascolari. L’intervista a Giovanni Leoni, vicepresidente della Federazione dei Medici di Medicina Generale e presidente dell’ordine dei medici di Venezia.

Il dibattito sul dosaggio della cardioaspirina è nato dalle dichiarazioni dello stesso Trump, che ha fatto sapere di assumere il farmaco come anticoagulante, in dose ritenuta tripla rispetto alla norma, ossia 325 mg al giorno. Cosa ne pensa?

“Intanto va precisato che sarebbe più corretto parlare di ‘antiaggregante piastrinico’, anziché anticoagulante. Questi ultimi, infatti, sono farmaci specifici con effetti diretti sui processi di coagulazione, mentre la cardioaspirina è il primo step nella prevenzione delle patologie cardiovascolari”.

Qual è la dose classica?

“Sicuramente molto al di sotto dei quantitativi dei quali ha parlato il presidente statunitense, Donald Trump, perché non si va oltre i 100 milligrammi al giorno”.

Perché, secondo lei, Trump ne assume di più?

“Difficile da dire. Certo è che la cardioaspirina aiuta a prevenire patologie di tipo cardiovascolare ed è particolarmente indicato in alcuni soggetti, come quelli sovrappeso. Trump rientra in questa categoria: osservando le foto di quando gioca a golf, ad esempio, e indossa solo una t-shirt si può dedurre che possa avere anche 20 o 30 kg in più di peso rispetto a quelli raccomandati, anche se non sembrerebbe, data la sua notevole statura”.

Per quali soggetti è indicata l’assunzione di cardioaspirina, dunque?

“Senz’altro in chi ha già avuto magari eventi cardiovascolari, come un ictus, oppure per chi ha stenosi arteriose o carotidee leggere, o chi ha subito un impianto di stent cardiaci. È utile anche come forma di prevenzione in soggetti a rischio, come appunto persone oversize o fumatori, ecc. Diciamo che è considerata il primo gradino nel percorso per evitare l’aggregazione piastrinica”.

Quali controindicazioni presenta?

“I possibili effetti dannosi riguardano l’assunzione prolungata nel lungo periodo, che possono dar luogo a problemi a carico dell’apparato gastroduodenale. Non è frequente, ma esistono casi di ulcere gastriche dovuti alla cardioaspirina. Non vanno poi trascurate altre possibili controindicazioni che riguardano la vita di tutti i giorni”.

Quali, per esempio?

“Va ricordato che chi assume antiaggreganti o anticoagulanti può andare incontro a complicanze, in caso di cadute: invece che riportare un semplice ematoma, potrebbe avere difficoltà di coagulazione o sanguinamenti importanti. Ci sono limitazioni, poi, per quanto riguarda possibili interventi chirurgici che si rendessero necessari, o problematiche odontoiatriche: le gengive, per esempio, sono maggiormente soggette a sanguinamento o possono verificarsi problemi di emorroidi. Insomma, ci sono indubbi benefici da un lato, ma anche controindicazioni per altri aspetti. Il sangue, infatti, è un fluido che contiene sia trasportatori di ossigeno come l’emoglobina, sia globuli bianchi importanti nel contrasto alle infezioni, sia piastrine per la coagulazione, appunto. Vive in costante equilibrio tra fluido e solidificazione, ma se questo equilibrio si rompe ci possono essere criticità proprio a carico dei vasi”.

La cardioaspirina va comunque assunta dietro prescrizione medica?

“Certamente. Occorre una prescrizione da parte di un medico e in genere, come detto, il dosaggio standard è di 100 milligrammi al giorno. Ricordiamo che è ben diversa dall’aspirina comune, di cui si possono assumere anche 250 o 500 grammi, in caso di febbre o come antidolorifico”.

Quali sono le alternative alla cardioaspirina?

“Come detto, si tratta del primo farmaco con azione antiaggregante piastrinico, ma ne esistono anche di più potenti, che possono essere indicati, a seconda dei casi, dal cardiologo o dall’angiologo e da coloro che si interessano di problematiche legate alla circolazione, come il neurologo”.