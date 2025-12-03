Donald Trump preoccupato per la guerra tra Ucraina e Russia, "è un disastro, non è facile risolverla"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Salta l’incontro tra Zelensky e gli inviati di Donald Trump, che non nasconde tutto il suo pessimismo sulla pace tra Ucraina e Russia. "Lasciatemelo dire, la situazione è un casino" ha dichiarato il presidente negli Stati Uniti, mentre Steve Witkoff e il genero Jared Kushner erano a colloquio con Vladimir Putin. Gli stessi inviati erano attesi in un vertice con il presidente ucraino, che è stato però annullato.

Cancellato l’incontro tra Zelensky e gli inviati di Donald Trump

Witkoff e Kushner sono rientrati negli Usa in anticipo, entrando nello spazio aereo canadese nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 dicembre.

I due inviati Usa avrebbero dovuto incontrare Zelensky a Bruxelles di ritorno da Mosca, ma il colloquio è stato cancellato e il presidente ucraino è tornato a Kiev.

Al momento il motivo dell’annullamento non è stato reso noto, ma dal Cremlino avrebbero fatto sapere che Witkoff e Kushner abbiano "promesso" di volare direttamente a Washington dopo il vertice in Russia.

I colloqui con Vladimir Putin

I due inviati Usa erano reduci da 5 ore di negoziati con Vladimir Putin, al quale hanno presentato il nuovo piano per la pace in Ucraina 19 punti.

Si tratta della stesura corretta al vertice di Ginevra, alla presenza del segretario di Stato americano Marco Rubio, del documento elaborato dagli Usa e respinto da Zelensky e dai Paesi europei perché troppo sbilanciato a favore della Russia.

Mentre Witkoff e Kushner erano a colloquio con il presidente russo, alla presenza del principale consigliere di Putin per la politica estera, Yuri Ushakov e l’inviato Kirill Dmitriev, Trump non ha usato mezzi termini per descrivere la situazione:

"I nostri uomini sono in Russia in questo momento per vedere se possiamo risolvere la situazione. Non è una situazione facile, lasciatemelo dire. Che disastro" ha detto durante una riunione di Gabinetto alla Casa Bianca.

Witkoff e Kushner hanno presentato 4 nuovi documenti dopo i negoziati di Miami e Ginevra con gli ucraini, stando a quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Quest’ultimo, però, si è rifiutato di discutere dei contenuti.

Il piano di pace tra Russia e Ucraina

I due inviati sono dunque tornati a Washington con un nulla di fatto, ma sull’incontro di Mosca il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti, ha dichiarato che Putin non ha respinto il piano americano di pace, ma mentre alcune parti sono state accolte, altre sono state giudicate non accettabili.

Secondo quanto aggiunto dal portavoce, Russia e gli Usa stanno ora conducendo un lavoro a livello di esperti, e i risultati dovrebbero diventare la base per i contatti a livello più alto.