Donald Trump presenta la Gold Card, un milione di euro per entrare e lavorare negli Stati Uniti

Si chiama Gold Card ed è l’ultima trovata di Trump in tema immigrazione. Il presidente Usa ha messo a punto un pass per entrare e vivere negli Usa riservato alle persone facoltose. Costerà un milione di euro e, secondo le stime del governo, potrebbe fruttare fino a 100 miliardi di dollari.

Donald Trump presenta la Gold Card

La Gold Card è stata presentata da Donald Trump nello Studio Ovale della Casa Bianca. Per contrastare l’immigrazione clandestina, ha spiegato Trump, è stato messo a punto questo pass speciale al costo di un milione di euro, che diventano due se la persona che lo acquista è “sponsorizzato” da un’azienda.

La Gold Card è ovviamente riservata agli stranieri abbienti che vogliono vivere e lavorare negli Stati Uniti.

Un milione di dollari per entrare e lavorare negli Usa

Secondo Donald Trump, la Gold Card “sarà un enorme successo”. “Facciamo arrivare persone che hanno avuto molto successo. Spenderanno molti soldi per entrare. Pagheranno invece di attraversare il confine a piedi”, ha aggiunto il presidente da Washington.

Secondo il segretario al Commercio Usa Howard Lutnick, favorire questo tipo di immigrazione potrebbe generare 100 miliardi di dollari. Tuttavia, il presidente americano non si è soffermato sul rischio di sovrapposizione con l’attuale visto EB-5, riservato a chi investe negli Usa al costo di 800mila dollari.

Inoltre, secondo alcuni esperti legali e avvocati il presidente non ha la facoltà di istituire una nuova categoria di visto senza il via libera del Congresso.

La lotta di Trump contro l’immigrazione clandestina

Il presidente Trump si prepara a introdurre una nuova normativa sui visti, con particolare attenzione ai visti H-1B utilizzati prevalentemente nel settore tecnologico.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, per la richiesta di tali visti sarà previsto il pagamento di una commissione pari a 100.000 dollari. Inoltre, il presidente intende incaricare il segretario al lavoro di avviare una revisione dei livelli salariali relativi ai visti H-1B, con l’obiettivo di limitarne l’utilizzo attraverso l’aumento della retribuzione minima per i lavoratori stranieri.

Donald Trump ha suggerito che la somma derivante dalla Gold Card potrebbe essere utilizzata per abbassare le tasse e ridurre il debito pubblico.