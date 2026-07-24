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Donald Trump preso in giro mentre parla sul palco in Georgia: spettatore alle sue spalle lo imita, il video

Durante il discorso alla Wheeler High School di Marietta, un giovane ha scimmiottato la gestualità del presidente americano e il filmato è subito diventato virale

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Virgilio Notizie

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Un giovane seduto alle spalle di Donald Trump ha iniziato a imitarne in modo evidente le espressioni facciali e la gestualità durante un comizio in Georgia. Mentre il presidente si rivolgeva ai suoi sostenitori, radunati alla Wheeler High School di Marietta, il giovane ha ripetutamente imitato con enfasi i tipici gesti del tycoon. Le immagini sono state riprese dalle telecamere e hanno immediatamente fatto il giro del web, diventando virali.

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