Donald Trump pretende 15 miliardi di dollari dal New York Times, dietro il risarcimento c'è il caso Epstein

È una vera e propria guerra legale quella che Donald Trump ha deciso di aprire contro il New York Times. Il presidente degli Usa ha annunciato una causa da 15 miliardi di dollari per diffamazione e calunnia, accusando il celebre quotidiano di essere diventato un “portavoce virtuale del Partito Democratico radicale”.

Donald Trump pretende 15 miliardi di dollari dal New York Times

Come riporta CNBC, l’azione legale è stata depositata in Florida e riguarda articoli e libri pubblicati dal Times negli anni passati, che secondo Trump avrebbero diffuso menzogne sul suo conto, sulla famiglia e sulla sua attività imprenditoriale.

In un post su Truth Social, il tycoon ha parlato di “menzogne e calunnie tollerate per troppo tempo” e ha giurato che “ora tutto questo finisce”.

L’ingresso della redazione del New York Times

Il contenzioso arriva a pochi giorni dalle polemiche per un presunto documento firmato da Trump e trovato tra i materiali legati al miliardario Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019 dopo le accuse di abusi sessuali.

Il New York Times aveva dato risalto a un “biglietto a sfondo sessuale” attribuito all’attuale presidente. La Casa Bianca ha smentito categoricamente, parlando di “fabbricazione” e minacciando azioni legali: minacce che oggi si sono concretizzate.

Le accuse del presidente Usa

Per Trump, il Times avrebbe costruito negli anni “il più grande contributo illegale a una campagna elettorale della storia”, sostenendo apertamente la sua rivale Kamala Harris durante le presidenziali del 2024.

“Il loro appoggio a Harris è stato addirittura messo in prima pagina, un fatto mai accaduto prima”, ha attaccato il presidente degli Usa.

L’accusa è di avere deliberatamente diffuso informazioni false su America First, sul movimento MAGA e sul suo ruolo politico.

Per Trump, tutto questo rientrerebbe in un “preciso disegno di abuso a lungo termine” che mina la democrazia americana.

Le altre denunce di Trump ai media

Non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi mesi Trump ha intrapreso una vera e propria offensiva legale contro i media considerati ostili.

Con ABC News, l’accordo si è chiuso con una donazione da 15 milioni di dollari a una futura fondazione presidenziale.

Con Paramount Global, la disputa per l’intervista di “60 Minutes” a Kamala Harris si è conclusa con un risarcimento da 16 milioni.

È in corso anche la causa da 10 miliardi contro il Wall Street Journal.

“Il Times ha mentito e diffamato liberamente per troppo tempo – ha scritto Trump su Truth – e questo deve finire adesso”.