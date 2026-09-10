Donald Trump promette "5 mila dollari a ogni americano" se vincerà le elezioni, sborserebbe 13 mila miliardi
Comizio show di Donald Trump in vista delle elezioni di midterm Usa, promette 5 mila dollari a ogni americano in caso di vittoria
Comizio-show a Dallas del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il miliardario americano ha cercato di mobilitare la sua base in vista delle elezioni di midterm di novembre, trasformando il voto in un referendum su se stesso: “Fate finta che ci sia il mio nome sulla scheda”. E ha promesso di dare 5 mila dollari a ogni americano adulto in caso di vittoria dei Repubblicani, una misura che costerebbe oltre 13 mila miliardi di dollari.
- Donald Trump promette "5 mila dollari a ogni americano"
- Il comizio a Dallas in vista delle elezioni di midterm
- Perché è una promessa irrealizzabile, quanto costerebbe
Donald Trump promette “5 mila dollari a ogni americano”
Donald Trump come Silvio Berlusconi. In piena campagna elettorale per le elezioni di midterm negli Stati Uniti, il presidente Usa emula il nostro ex presidente del Consiglio.
Da un lato agitando il “pericolo comunista” in caso di vittoria dei Democratici “della sinistra radicale”, dall’altro facendo una promessa assurda e impossibile da mantenere.
Dal “milione di posti di lavoro” di Berlusconi si passa ai “5 mila dollari a ogni americano” che Trump ha promesso se i Repubblicani vinceranno le elezioni di novembre.
Il comizio a Dallas in vista delle elezioni di midterm
La sparata elettorale è arrivata nella notte italiana da Dallas, durante una inedita convention di metà mandato del Partito Repubblicano.
In un comizio show di oltre due ore, il presidente Usa Donald Trump ha cercato di mobilitare la sua base in vista delle imminenti elezioni di metà mandato.
I sondaggi non sono favorevoli a Trump e ai repubblicani, preoccupati per una possibile vittoria dei democratici che renderebbe complicato per l’amministrazione Trump far passare le proprie proposte negli ultimi due anni di governo.
Nel suo lungo discorso Trump ha definito le elezioni di novembre “tra le più importanti nella storia del nostro Paese” e parlato di un voto decisivo “per i prossimi 250 anni“.
“Fateci finire il lavoro”, ha detto Trump, che per far andare alle urne i suoi punta a trasformare il voto in un referendum su se stesso: “Fate finta che ci sia il mio nome sulla scheda“.
Quindi la promessa assurda: “Posso promettervi una cosa: se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da 5.000 dollari a a ogni cittadino americano adulto”.
Perché è una promessa irrealizzabile, quanto costerebbe
Si tratta di una promessa irrealizzabile, in quanto costerebbe alle casse dello Stato oltre mille miliardi di dollari, per per la precisione circa 13 mila miliardi.
Per rendere una idea delle cifre, tra le voci più altre del bilancio federale ci sono la previdenza sociale, che costa 141 miliardi di dollari, e la difesa, 91 miliardi.