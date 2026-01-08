Donald Trump pronto ad acquistare la Groenlandia, offerta ai cittadini dell'isola e quanto costerebbe agli Usa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Trump rilancia l’idea di acquistare la Groenlandia, ipotizzando pagamenti diretti ai cittadini e definendo la “proprietà” dell’isola cruciale per gli Usa. Tra resistenze europee, dubbi interni e aperture dell’opposizione locale, si torna a parlare di una trattativa già tentata nel 1946: oggi l’ipotetico costo è stimato in migliaia di miliardi.

Trump punta la Groenlandia

L’idea di un’annessione americana della Groenlandia torna al centro del dibattito internazionale con una proposta che punta direttamente ai cittadini dell’isola.

Secondo indiscrezioni raccolte da Reuters, l’amministrazione guidata da Donald Trump avrebbe ipotizzato pagamenti individuali compresi tra 10 e 100 mila dollari per ogni groenlandese, come incentivo a rompere i legami con la Danimarca e sostenere un futuro sotto l’ombrello statunitense.

ANSA

Perché vuole comprarla

In un’intervista rilasciata al New York Times, lo stesso presidente ha chiarito che per Washington la Groenlandia non è solo un asset strategico, ma qualcosa che va “posseduto”. La proprietà, ha spiegato, offre vantaggi che nessun contratto o accordo temporaneo potrebbe garantire.

“È una necessità anche psicologica”, ha affermato il presidente, sottolineando come il controllo diretto sia, a suo giudizio, decisivo per il successo degli Stati Uniti.

Una linea ribadita con ancora maggiore forza dal vicepresidente JD Vance, secondo cui l’isola artica rappresenta un elemento “essenziale per la sicurezza nazionale americana”. Vance ha assicurato che Trump è pronto a spingersi “fin dove serve” per risolvere la questione, invitando apertamente gli alleati europei a non sottovalutare la determinazione del tycoon.

Quanto vale la Groenlandia

Sebbene oggi non esista alcuna valutazione ufficiale del “prezzo” della Groenlandia, l’idea di un acquisto non è nuova. L’unico tentativo formalizzato risale al 1946, quando gli Stati Uniti offrirono alla Danimarca 100 milioni di dollari in oro per ottenere l’isola. Documenti del Dipartimento di Stato confermano che la proposta fu seriamente discussa, ma poi respinta.

Rivalutare oggi quella cifra è complesso. Considerando solo l’inflazione, quei 100 milioni varrebbero circa 1,66 miliardi di dollari nel 2026.

Nel 2019, durante un precedente interesse di Trump, il Washington Post stimò una forchetta estremamente ampia, da 200 milioni a 1,7 trilioni di dollari, con una valutazione intermedia di 42,6 miliardi.

Nel 2025, l’American Action Forum ha provato un approccio immobiliare comparativo, rapportando il valore della Groenlandia a quello di Paesi simili per superficie: il risultato supera i 2,7 trilioni di dollari. Ma ogni stima cambia radicalmente se si includono risorse minerarie, rotte artiche, valore strategico e costi futuri di gestione, difesa e servizi pubblici.

Il timore dell’intervento militare

L’ipotesi dell’acquisto non è però l’unico scenario evocato. Nei giorni scorsi Trump non aveva escluso nemmeno un intervento militare, prospettiva che ha suscitato forti critiche sia all’estero sia negli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio ha poi ridimensionato quella possibilità, riportando il dibattito sul terreno di una trattativa economica.

L’Unione europea, che considera la Groenlandia territorio danese e quindi parte integrante dei suoi equilibri di sicurezza, ha ribadito il principio dell’inviolabilità della sovranità. L’Alta rappresentante Kaja Kallas ha spiegato che Bruxelles sta valutando se le parole di Trump configurino una minaccia concreta e quale potrebbe essere una risposta coordinata. Essendo anche area Nato, qualsiasi cambiamento aprirebbe scenari estremamente delicati.

Sul piano locale, però, non mancano aperture verso Washington. Pele Broberg, leader dell’opposizione groenlandese e figura di punta dell’area indipendentista, ha proposto negoziati diretti con gli Stati Uniti, escludendo Copenaghen.

Di contro, la ministra degli Esteri Vivian Motzfeldt ha ricordato che trattative bilaterali senza la Danimarca sarebbero illegali alla luce degli attuali accordi istituzionali.

Va precisato che nonostante lo status di territorio autonomo, tutti i partiti del Parlamento groenlandese sostengono l’obiettivo dell’indipendenza formale da Copenaghen. Divergono però sulle modalità e, soprattutto, sul rapporto da costruire con gli Stati Uniti, che dal 1951 garantiscono la difesa militare dell’isola e mantengono una presenza strategica nell’Artico.