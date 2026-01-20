Donald Trump provoca Macron che "non resterà molto al potere" e minaccia la Groenlandia: "Scoprirete presto"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Trump ha rifiutato l’invito di Macron a Parigi per un G7 post-Davos, dopo aver pubblicato messaggi privati del presidente francese, inasprendo le tensioni sulla Groenlandia. Macron aveva proposto un vertice con altri leader: Washington minaccia dazi e ribadisce l’importanza strategica dell’isola, mentre Parigi sostiene la sovranità danese.

Trump e Macron, nuovo scontro

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha categoricamente respinto l’invito a recarsi a Parigi, lanciato dal presidente francese Emmanuel Macron dopo il vertice di Davos, in vista di una possibile riunione informale del G7 per discutere anche della controversa questione della Groenlandia.

Trump ha risposto in termini secchi alle proposte di Macron, affermando che il capo dell’Eliseo “non resterà al potere ancora a lungo”, pur definendolo “un amico”. Alla domanda sulle sue intenzioni con la Groenlandia, il presidente ha lanciato una minaccia velata, affermando “lo scoprirete presto”.

Il messaggio di Macron, condiviso pubblicamente dal presidente americano su Truth Social, includeva una proposta per un incontro del G7 a Parigi giovedì 22 gennaio, con la possibilità di invitare anche altri leader come ucraini, danesi, siriani e russi per discutere le questioni internazionali.

Il testo condiviso da Trump

Nei messaggi pubblicati da Trump, Macron ha scritto: “Siamo totalmente allineati sulla Siria e possiamo fare grandi cose sull’Iran, ma non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia”, proponendo la riunione e persino una cena con Trump prima del suo rientro negli Stati Uniti.

L’Eliseo ha confermato l’autenticità dell’sms e ha sottolineato che, sulla questione artica, Parigi difende la sovranità e l’integrità territoriale della Danimarca e concentra gli sforzi sulla cooperazione tra alleati Nato.

La proposta di Macron è arrivata in un contesto di crescenti tensioni: Trump ha minacciato dazi fino al 200% su vini e champagne francesi se Parigi non si allineerà alle iniziative statunitensi, una mossa considerata dalle autorità transalpine “inaccettabile e inefficace”.

Dal WEF di Davos alla crisi transatlantica

Al World Economic Forum di Davos, il presidente Trump ha ribadito che la Groenlandia è “imprescindibile per la sicurezza nazionale e mondiale” e ha parlato di “ottima telefonata” con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, su un possibile incontro sul tema.

Macron, dal canto suo, ha rifiutato l’invito a partecipare al summit e ha definito le minacce di tariffe punitive una forma di pressione destabilizzante. L’Unione Europea considera a sua volta possibili contromisure contro le misure commerciali statunitensi.

La Groenlandia centro del mondo

La Groenlandia, geograficamente strategica nell’Artico, è un territorio danese di cui si riconosce il grande valore per le risorse naturali e l’accesso alle rotte polari.

In una recente telefonata, anche la premier Giorgia Meloni ha espresso il primo dissenso esplicito verso il presidente Donald Trump, definendo un “errore” le sue recenti mire sull’isola. Meloni ha ribadito che l’isola non è in vendita, sottolineando la necessità di rispettare la sovranità europea e danese.