Donald Trump pubblica un video di Barack Obama e Michelle ritratti come scimmie sul suo profilo Truth

Donald Trump finisce nuovamente nel vortice delle polemiche, stavolta non per questioni internazionali ma per razzismo e incitamento all’odio. Sul suo account ufficiale Truth, il presidente americano ha postato un video che si chiude fugacemente coi volti dell’ex presidente Barack Obama e della moglie Michelle ritratti sui corpi di due scimmie, immersi in una giungla, con in sottofondo la canzone The Lion Sleeps Tonight tratta dal film d’animazione Il Re Leone.

La lunga ombra delle elezioni di Midterm, perché Trump va all’attacco

Come aveva già fatto in passato, in periodi complicati dal punto di vista politico ed egemonico il tycoon cerca di spostare l’attenzione dalla traiettoria assunta dagli Stati Uniti all’interno e all’estero riprendendo vecchi adagi complottistici contro di lui e i repubblicani.

In questo caso, Trump ha avviato una massiccia campagna social su una presunta congiura elettorale ai suoi danni in vista del Midterm, le elezioni di metà mandato che rappresentano la svolta fondamentale per il consenso di un presidente. Così The Donald cerca di replicare così alle previsioni che lo vedono in calo.

Apparentemente lontano, ma già tema dominante l’agenda politica della Casa Bianca, il 3 novembre 2026 ci sarà il voto per il rinnovo parziale del Congresso. I sondaggi paventano una sconfitta dei repubblicani alla Camera e un testa a testa al Senato.

Un risultato del genere proietterebbe la seconda metà del mandato di Trump in un gioco di continui accordi coi Democratici, esponendosi così a veti e ostruzionismo su ogni dossier. Più di quanto accada adesso, con parte degli apparati statunitensi non allineati sulle scelte del tycoon.

Di cosa parla il video pubblicato da Trump su Truth

Compreso questo aspetto, il video pubblicato su Truth acquista un senso più circoscritto, seppur parimenti sgradevole.

La rappresentazione razzista degli Obama, il primo presidente e first lady neri nella storia americana, appare alla fine di un video che ripropone le false e smentite affermazioni secondo cui la società di conteggio delle schede elettorali Dominion Voting Systems avrebbe contribuito a impedire la rielezione di Trump nelle presidenziali del 2020.

Nel 2023, la società patteggiò la somma record di 787,5 milioni di dollari con Fox News in una causa per diffamazione che ha fatto la storia, non solo negli Usa.

Per due secondi in chiusura, il filmato mostra i volti sorridenti di Barack e Michelle Obama sovrapposti ai corpi di due scimmie. Dato in pasto ai social nella (nostra) notte di giovedì, il venerdì mattina il video aveva già registrato migliaia di “like” e condivisioni.

Di recente l’ex presidente americano aveva incitato i cittadini statunitensi a protestare per “proteggere la propria libertà”, in riferimento alla militarizzazione delle grandi città e all’uccisione di Alex Pretti da parte degli agenti dell’Ice.

La campagna aggressiva di Donald Trump

Quello degli Obama è solo uno degli oltre 60 post pubblicati dal presidente su Truth nell’arco di sole tre ore. A ulteriore conferma del fronte di fuoco mediatico che la campagna del tycoon ha intenzione di scatenare anche nei prossimi mesi.

Oltre a ripetere fake news sulle elezioni presidenziali del 2020, Trump ha pubblicato lo spot del Super Bowl “Trump Accounts” e ha chiesto (di nuovo) di aggiungere il suo volto al Monte Rushmore.

Le reazioni dei democratici negli Stati Uniti

Tra le prime reazioni ufficiali da parte di Democratici e oppositori, spicca quella dellufficio del governatore della California Gavin Newsom, grande avversario di Trump indicato come possibile candidato democratico alle presidenziali del 2028. “Comportamento disgustoso da parte del presidente. Ogni singolo repubblicano deve denunciarlo. Ora”.

Durissima anche la presa di posizione di Ben Rhodes, ex consigliere per la sicurezza nazionale e collaboratore di lungo corso di Obama.

“Che Trump e i suoi seguaci razzisti siano tormentati dal fatto che i futuri americani accoglieranno gli Obama come figure amate, mentre lo studieranno come una macchia nella nostra storia“, ha tuonato su X.