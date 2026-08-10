Donald Trump riduce i vaccini raccomandati ai bambini e cita l'autismo: "Livelli attuali prima non c'erano"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Donald Trump ha annunciato un nuovo ordine esecutivo sulle vaccinazioni infantili negli Stati Uniti. Il provvedimento, denominato Gold Standard Childhood Vaccine Recommendations, punta a modificare le raccomandazioni federali sui vaccini per i bambini, riducendo il numero di somministrazioni e riorganizzando il calendario vaccinale. Nel presentare la misura, il presidente americano ha richiamato il tema dell’autismo: “Decenni fa i bambini ricevevano solo una piccola parte dei vaccini richiesti oggi”, ha dichiarato Trump. Secondo il presidente, in passato “le persone erano molto più sane” e gli attuali livelli di autismo “non esistevano”.

Cosa ha detto Donald Trump sui vaccini

Donald Trump ha presentato le nuove indicazioni come un cambiamento necessario per rivedere il calendario vaccinale infantile.

Queste le parole riportate da Adnkronos: “Sebbene non conosciamo ancora con precisione la causa dell’autismo, è fondamentale per la nostra ricerca avere le migliori raccomandazioni vaccinali al mondo”.

Il presidente ha spiegato che l’obiettivo è ridurre il numero di vaccinazioni somministrate nello stesso momento, distribuendole su più visite nell’arco di un anno o un anno e mezzo.

Secondo Donald, in questo modo i bambini riceverebbero in ogni singola somministrazione una quota più bassa rispetto a quella che avrebbero ricevuto in un’unica dose.

Il presidente ha poi aggiunto che, a suo giudizio, alcuni vaccini somministrati insieme potrebbero rappresentare un rischio, pur precisando che i singoli vaccini sarebbero efficaci.

Anche in questo caso non sono stati indicati dati specifici a sostegno dell’affermazione.

La nuova classificazione dei vaccini

L’ordine esecutivo prevede una nuova classificazione delle vaccinazioni infantili in tre categorie.

I vaccini contro 11 malattie continueranno a essere raccomandati per tutti i bambini.

Tra questi rientrano quelli contro morbillo, parotite, rosolia, poliomielite e pertosse.

Per altre malattie, invece, le vaccinazioni sarebbero consigliate solo ad alcune categorie a rischio oppure sulla base di una decisione condivisa tra genitori e medici.

In questa seconda area rientrerebbero anche i vaccini contro epatite A, epatite B, malattia meningococcica, influenza e Covid-19.

Le agenzie federali saranno incaricate di promuovere l’utilizzo dei vaccini secondo le nuove indicazioni.

Il caso del vaccino morbillo-parotite-rosolia

Il provvedimento punta a separare il vaccino combinato contro morbillo, parotite e rosolia con tre somministrazioni distinte non appena saranno disponibili negli Stati Uniti.

Si tratta di una misura sostenuta da tempo da Donald Trump.

Secondo gli esperti, il vaccino combinato è considerato sicuro ed efficace e la sua suddivisione potrebbe inoltre lasciare i bambini esposti più a lungo a malattie potenzialmente pericolose, perché la protezione completa arriverebbe in tempi più diluiti.

Il ruolo dei singoli Stati

Negli Stati Uniti sono generalmente i singoli Stati a stabilire quali vaccini siano richiesti per la frequenza scolastica.

Per questo il nuovo ordine federale potrebbe aprire un confronto con le amministrazioni locali.

Diversi Stati hanno già annunciato di non voler seguire le nuove raccomandazioni federali, preferendo invece quelle dell’American Academy of Pediatrics e di altre principali organizzazioni mediche.

Donald Trump ha indicato anche una possibile linea giudiziaria contro gli Stati che, secondo la sua amministrazione, violerebbero i diritti dei bambini in materia di esenzioni vaccinali religiose o mediche.