Donald Trump rompe con le tv Usa e lancia il suo canale, negli Stati Uniti è rivolta: "Come un dittatore"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Casa Bianca ha lanciato TrumpTV, un’emittente streaming attiva 24 ore su 24, che trasmetterà esclusivamente gli eventi dell’amministrazione del presidente Donald Trump. La decisione è arrivata dopo che tutte le principali televisioni statunitensi, inclusa la conservatrice Fox News, si sono rifiutate di coprire gli eventi di Trump, perché il presidente degli USA ha escluso MSNow, Cnn e Politico, dalla Casa Bianca, accusandole di pubblicare “fake news”.

La TrumpTV e lo scontro con la stampa

Trump è stato fin da subito criticato per il lancio della TrumpTV. Il vicedirettore dell’HuffPost, Philip Lewis, l’ha definita un mezzo di propaganda, mentre l’ex sostenitore di Trump e personaggio della destra Usa Breck Worsham, ha accostato il presidente a un dittatore.

L’avvio della “TrumpTV” è l’ultimo passo in una vicenda iniziata lo scorso 19 settembre, quando Donald Trump ha annunciato che tre delle principali testate giornalistiche statunitensi non avrebbero più avuto accesso alla Casa Bianca.

ANSA

Si tratta di Cnn, di orientamento progressista, MSNow, precedentemente nota come MSNbc, molto critica di Trump, e il sito Politico, considerato tra i più attendibili sulla cronaca politica negli Usa.

In risposta a questa decisione le testate coinvolte hanno fatto causa al governo degli Usa, per violazione del primo emendamento, quello che garantisce la libertà di parola.

Da lunedì 21 settembre, inoltre, tutte le testate del “pool presidenziale” hanno annunciato che smetteranno di seguire gli eventi di Trump.

Anche Fox News volta le spalle a Trump

Il “pool presidenziale” è composto dalle cinque maggiori emittenti statunitensi, Cnn, Abc, Cbs, Nbc e Fox News. Nbc, pur essendo legata a livello societario a MS Now (ex MS Nbc), ha un orientamento molto più neutrale.

Non è neutrale invece Fox News, rete conservatrice strenua sostenitrice di Trump. Nonostante questo, anche i suoi giornalisti hanno deciso di boicottare tutti gli eventi dell’amministrazione, in solidarietà con le testate escluse.

La solidarietà di Fox ricorda però quella mostrata da Cnn nel 2009, quando Obama cercò di escludere i giornalisti della rete conservatrice da un evento del Dipartimento del Tesoro. Il “pool presidenziale” intero decise di non partecipare, costringendo l’amministrazione a tornare sui propri passi.

Trump “silenziato” dall’elicottero

Le emittenti che boicotteranno Trump non si occupano solo di coprire gli eventi del presidente degli Usa, ma anche della parte tecnica. A rotazione, una delle cinque registra l’audio dei discorsi del presidente.

Questo aspetto è stato notato immediatamente, durante il primo evento boicottato dal “pool presidenziale”, la presentazione del nuovo eliporto della Casa Bianca.

Trump ha tenuto il proprio discorso, ma senza i microfoni personali che Cnn avrebbe dovuto allestire. La sua voce è stata completamente coperta dal rumore delle pale dell’elicottero in partenza alle sue spalle e il suo discorso è stato completamente incomprensibile per i giornalisti presenti.