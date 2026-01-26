Donald Trump scarica la colpa su Alex Pretti ucciso a Minneapolis, "aveva pistola con due caricatori"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La sparatoria in Minnesota che ha portato alla morte di Alex Pretti è diventata, come previsto, un caso politico. Lo scontro è tra l’amministrazione Trump, che protegge a ogni costo l’ICE (oltre alla Border Patrol) e la popolazione che chiede giustizia e la fine della violenza per le strade. Dalla parte di chi protesta ci sono il governatore del Minnesota, il sindaco di Minneapolis, democratici e persino repubblicani, che chiedono un’indagine approfondita. L’arma c’era? Sì, ma l’infermiere non l’aveva estratta né aveva minacciato di farlo: in mano aveva un telefonino.

Donald Trump dice che è colpa di Alex Pretti e dei democratici

L’amministrazione Trump continua a fare quello che sa fare meglio: inventare e negare la verità. Sta accadendo intorno a ogni evento che coinvolge l’ICE e la Border Patrol, che per Trump non è mai responsabile di ciò che compie. Così come con Renee Nicole Good, ora tocca all’infermiere di terapia intensiva, Alex Pretti, essere accusato della sua stessa morte. In un’intervista telefonica al Wall Street Journal, Trump non ha risposto a tutte le domande, sfilandosi dalle più scomode.

Ma, nel suo stile, il presidente non è riuscito a utilizzare un tono neutro e, incalzato sulle responsabilità degli agenti, ha risposto: “Non mi piace sparare. Non mi piace, ma non mi piace quando qualcuno va a protestare con una pistola molto potente, carica e con due caricatori pieni di proiettili. Anche quello non è un buon segno”. L’ipotesi dell’amministrazione è “legittima difesa” e che gli agenti ICE sono le vere vittime dell’agitatore violento. Al momento non c’è nessuna prova di quanto dichiarato da Trump, solo accuse contro numerosi video che raccontano l’opposto.

ANSA

Ripete che stanno indagando e conferma che “a un certo punto ce ne andremo“. La richiesta del Minnesota e in particolare di Minneapolis è proprio questa: che l’ICE lasci la zona. Trump definisce l’operato degli agenti “fenomenale”. Ma al loro posto, aggiunge, lasceranno un gruppo diverso di persone per indagare sulla frode finanziaria. Il riferimento è alla frode ai danni dello Stato di alcuni soggetti somali, che Trump sta usando come scusa per il massiccio arrivo di agenti ICE nelle strade della città.

Pretti era disarmato al momento dell’esecuzione

Nell’intervista Trump ha sottolineato come Pretti fosse armato di un’arma “pericolosa e imprevedibile”. Si trattava di una semiautomatica calibro 9 mm detenuta legalmente e che l’infermiere non stava impugnando. La vittima degli agenti si era opposta alla violenza degli agenti contro due donne, frapponendosi tra loro con il proprio corpo. Stava filmando con il proprio smartphone l’azione.

Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha detto che Pretti si era opposto violentemente al disarmo e che gli agenti hanno quindi sparato dei “colpi difensivi”. Quello che il Dipartimento non dice è che ci sono svariati filmati, oltre a testimoni oculari, che dimostrerebbero l’opposto.

Si sta ancora indagando, certo, ma una cosa dai filmati si capisce a occhio nudo: Pretti era già immobilizzato a terra e disarmato quando gli sono stati sparati addosso una decina di colpi di arma da fuoco. La reazione dell’ICE è quella di un gruppo non addestrato che entra nel panico e agisce senza lucidità, come non farebbe nessun agente adeguatamente addestrato.

Il grande problema dell’amministrazione Trump, al momento, è l’immagine dell’ICE. Negli Usa i sondaggi parlano di generale disapprovazione e forte opposizione alla violenza che sta colpendo tutti in maniera indiscriminata. Una vasta fetta di elettori di Trump sta registrando e pubblicando video di scuse per aver votato l’attuale presidente. Chi è vicino a Trump gli sta consigliando di lasciare Minneapolis e cercare di migliorare l’immagine dell’ICE spostando gli agenti in altre località.

La ricostruzione video per video

La CNN ha ricostruito quasi minuto per minuto i fatti della mattinata prima dell’uccisione di Pretti. Da una parte i video, dall’altra le testimonianze rese in tribunale. Il primo a parlare è un truccatore per bambini che vive nel quartiere dove è avvenuta la sparatoria. Stava andando a lavoro, quindi ricorda bene gli orari: alle 8:50 i primi fischi da parte dei manifestanti.

Uscito di casa ha guidato fino all’angolo tra Nicollet Avenue e West 26th Street, verso i rumori, dove ha visto gli agenti federali e circa 15 manifestanti. Tra loro c’era anche Pretti, che stava aiutando a far scorrere il traffico più agevolmente, mentre gli agenti prendevano a pugni i finestrini delle auto. Cercavano, come ha confermato il DHS, un “immigrato clandestino ricercato per aggressione violenta”.

In un video si vedono gli agenti attraversare la strada e affrontare Pretti, che impugna solo il suo cellulare per filmare (azione alla quale l’ICE sta reagendo con sempre maggiore forza, come quando hanno bloccato e attaccato dei giornalisti della Rai).

In un altro video gli agenti stanno immobilizzando qualcuno a terra. Pretti, a bordo strada, gli urla contro. Uno si avvicina a una donna, la spintona e la fa cadere. L’agente usa una sostanza chimica irritante. Il resto del video lo conosciamo: è quello in cui l’infermiere cerca di proteggere la donna e finisce per diventare l’oggetto della violenza degli agenti che lo circondano e uccidono. “Non so perché gli abbiano sparato. Stava solo aiutando. Ero a un metro e mezzo da lui e gli hanno sparato”, dice il testimone.

La testimonianza del medico

In un’altra testimonianza, un pediatra conferma che non gli è stato permesso di avvicinarsi alla vittima per prestare soccorso. Al contrario, il Dipartimento aveva detto che subito gli agenti avevano cercato di prestare il primo soccorso.

Dai video si vede solo che perquisiscono il corpo inerme. “Ho insistito affinché gli agenti mi lasciassero visitarlo… Nessuno degli agenti dell’ICE che si trovavano vicino alla vittima stava praticando la rianimazione”, dice il pediatra.

L’indagine sembra scontata: tanti video e tanti testimoni raccontano di una violenza esagerata e di una morte insensata. Sarà difficile per l’amministrazione Trump nascondere la verità (come sembra voler fare, viste le dichiarazioni), proprio come nel caso di Renee Nicole Good, e più ci proveranno, peggiore sarà l’impatto sull‘immagine dell’ICE.

La differenza tra ICE e Border Patrol

In Minnesota sono in corso operazioni contro gli immigrati irregolari, con metodi violenti messi in campo dagli agenti sia dell’Immigration Customs and Enforcement (ICE) sia della US Border Patrol, ossia della polizia di frontiera.

Sono due agenzie federali che prendono ordini dal Dipartimento di sicurezza interna (Dhs), hanno uniformi simili e sono finanziante dall’amministrazione Trump.

Nella morte di Alex Pretti, a sparare sarebbero stati agenti della US Border Patrol, e non dell’ICE (che invece sarebbe responsabile della morte di Renee Good, uccisa due settimane fa).

Ma quali sono le differenze principali tra ICE e Border Patrol?

ICE: si concentra su indagini penali, controllo dell’immigrazione e operazioni di espulsione negli Usa

US Border Patrol: proteggere i confini Usa, operando soprattutto lungo le frontiere terrestri (Messico e Canada) ma controllando anche le zone costiere vicino ai confini, prevenendo ingressi illegali, traffico di droga e contrabbando. Ma gli agenti sono legalmente autorizzati a operare all’interno degli Stati americani anche se non si trovano in prossimità di un confine internazionale.

E ancora:

ICE: non ha bisogno di mandati per effettuare arresti, ma ne avrebbe bisogno per entrare nelle case private e perquisirle

Border Patrol: può effettuare perquisizioni senza mandato o sospetto entro 160 chilometri dal confine (Minneapolis si trova a circa 480 chilometri dal confine)