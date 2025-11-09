Donald Trump si addormenta durante l'incontro nello Studio Ovale, video virale e attacco dei dem

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un video del presidente degli Stati Uniti Donald Trump colto con gli occhi chiusi e la testa reclinata sulla sedia dello Studio Ovale durante un incontro con i rappresentanti delle case farmaceutiche è diventato virale, scatenando l’ironia dei Democratici. Nella stessa riunione un ospite di Trump era svenuto.

Il video di Trump “addormentato” durante una riunione

Un filmato diffuso inizialmente su X ha mostrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump apparentemente addormentato durante un incontro nello Studio Ovale, gli uffici del presidente alla Casa Bianca, con alcuni dirigenti delle case farmaceutiche.

La Casa Bianca stessa ha immediatamente specificato che Trump, in quel frangente, non stava dormendo, ma si sarebbe concesso soltanto un “breve momento di pausa“.

Getty La reazione di Trump allo svenimento di un ospite del meeting

Il governo americano ha inoltre rassicurato sulle condizioni di salute del presidente, messe in dubbio nei mesi scorsi anche a causa dell’età avanzata di Trump, che ha 79 anni.

L’ironia dei Democratici

Diversi politici democratici hanno approfittato del video per fare ironia sul presidente, soprattutto visto che uno degli appellativi più usati da Trump contro Joe Biden era quello di Sleepy Joe.

Il governatore della California Gary Newsom, tra gli esponenti di maggior rilievo dei Democratici anche in vista delle elezioni del 2028, ha commentato: “Dozy Don è tornato!”.

Molti commenti hanno anche scherzato sul fatto che la riunione affrontasse il tema della salute pubblica, in un momento in cui i Repubblicani sono accusati di voler smantellare le garanzie approvate nell’era Obama.

Lo svenimento di un membro dello staff

La stessa riunione da cui è stato tratto il video era già diventata virale per un altro episodio: poco prima che l’incontro cominciasse, un ospite del meeting era svenuto.

L’evento era stato temporaneamente sospeso e ripreso dopo pochi minuti. Secondo quanto riportato dalla Casa Bianca, la persona che era svenuta si è rapidamente ripresa.

Anche in questo caso, però, un’immagine di Trump era diventata virale. Mentre il suo staff accorreva in soccorso dell’uomo svenuto, il presidente è stato immortalato in piedi, dietro alla sua scrivania, che guardava fisso in un’altra direzione con un’espressione impassibile.