Donald Trump si congratula con Papa Leone XIV Robert Francis Prevost: "Emozione per il nostro Paese"

Il cardinale nordamericano Robert Francis Prevost è stato eletto Pontefice e prende il nome di Papa Leone XIV. Si tratta del primo Papa nella storia proveniente dagli Stati Uniti. Una grande emozione per il popolo a stelle e strisce e per il suo presidente Donald Trump. Il Tycoon si è congratulato con Prevost sui social. “Che emozione per il nostro Paese. – ha scritto – Non vedo l’ora di incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento davvero significativo!”.

Il messaggio di Donald Trump

Mentre il nuovo Papa si presentava ai fedeli di tutto il mondo, con un discorso in italiano, l’America celebrava la sua elezione.

Gaudio da parte del presidente Usa Donald Trump per l’elezione del primo Pontefice originario degli Stati Uniti.

Trump, sul suo social Truth, ha inviato le proprie “congratulazioni al Cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa”.

Grande orgoglio nazionalistico da parte del Presidente: “È un grande onore sapere che è il primo Papa americano”.

“Che emozione, e che grande onore per il nostro Paese” prosegue il Tycoon.

E già sogna un incontro con il Vescovo di Roma: “Non vedo l’ora di incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento davvero significativo!”.

La reazione al Papa americano

È già entrato nella storia Leone XIV, il primo Pontefice nordamericano nella storia della Chiesa.

“Il primo Papa americano”: è l’apertura dei siti web delle più note testate statunitensi, dalla Cnn al New York Times fino al Washington Post.

Anche il Guardian sottolinea che “abbiamo un Papa americano”.

In realtà, anche Papa Francesco era letteralmente americano, ma originario del Sud America, arrivava dall’Argentino.

Leone XIV è invece il primo Papa a essere nato negli Stati Uniti, in Illinois.

Le origini di Leone XIV

Robert Francis Prevost è nato il 14 settembre 1955 a Chicago, sulle sponde del lago Michigan, nello stato dell’Illinois.

A Chicago ha frequentato la Catholic Theological Union di Chicago, dove si è diplomato in Teologia.

Nel 1977 è entrato come noviziato nell’Ordine di Sant’Agostino della provincia di Nostra Signora del Buon Consiglio, nella città di Sant Louis, in Missouri.

In seguito, dopo gli studi in Diritto Canonico a Roma è partito come missionario, trascorrendo lunghi anni in Perù.